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Исполняющий обязанности главного тренера Тоттенхэма заявил, что готов возглавить команду на полноценной основе
"Шпоры" до сих пор в поисках коуча команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Временный исполняющий обязанности наставника "Тоттенхэма" Райан Мэйсон заявил, что может возглавить клуб на полноценной основе.
“Я всегда говорил, что готов. Я готов к этому моменту. Я чувствую, что могу помочь клубу.
Я верю в клуб. Я верю, что здесь много людей, которые хотят сделать все правильно”, - сказал специалист.
Мэйсон возглавил "Тоттенхэм" 24 апреля. Он подписал контракт до конца этого сезона. За три матча под его руководством "шпоры" одержали одну победу, однажды сыграли вничью и еще однажды проиграли.
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