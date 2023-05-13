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Исполняющий обязанности главного тренера Тоттенхэма заявил, что готов возглавить команду на полноценной основе

Англия
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"Шпоры" до сих пор в поисках коуча команды

Исполняющий обязанности главного тренера Тоттенхэма заявил, что готов возглавить команду на полноценной основе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Временный исполняющий обязанности наставника "Тоттенхэма" Райан Мэйсон заявил, что может возглавить клуб на полноценной основе.

“Я всегда говорил, что готов. Я готов к этому моменту. Я чувствую, что могу помочь клубу.

Я верю в клуб. Я верю, что здесь много людей, которые хотят сделать все правильно”, - сказал специалист.

Мэйсон возглавил "Тоттенхэм" 24 апреля. Он подписал контракт до конца этого сезона. За три матча под его руководством "шпоры" одержали одну победу, однажды сыграли вничью и еще однажды проиграли.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Райан Мэйсон
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Источник:
Fabrizio Romano

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