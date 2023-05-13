Исполняющий обязанности главного тренера Тоттенхэма заявил, что готов возглавить команду на полноценной основе

Временный исполняющий обязанности наставника "Тоттенхэма" Райан Мэйсон заявил, что может возглавить клуб на полноценной основе.

“Я всегда говорил, что готов. Я готов к этому моменту. Я чувствую, что могу помочь клубу. Я верю в клуб. Я верю, что здесь много людей, которые хотят сделать все правильно”, - сказал специалист.

Мэйсон возглавил "Тоттенхэм" 24 апреля. Он подписал контракт до конца этого сезона. За три матча под его руководством "шпоры" одержали одну победу, однажды сыграли вничью и еще однажды проиграли.

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