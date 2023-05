АПЛ. Челси – Ноттингем Форест 2:2. Результативность от представителей нижней части таблицы

"Ноттингем Форест" открыл счет на 13-й минуте встречи первым же моментом у ворот "Челси", хотя владение на стартовом отрезке поединка достигало пропорции 85 на 15 в пользу хозяев. Тем не менее, гости плевать хотели на контроль мяча и забили буквально на ровном месте. Ковачич потерял мяч, Мадуэке поленился как следует накрыть Лоди, Ренан четко навесил на Авоньи, который успешно завис между Бадьяшилем и Силвой и головой протолкнул снаряд в сетку (0:1).

Конечно же, нельзя не отметить появление с первых минут в рамке "Челси" Эдуара Менди. Сенегалец в последний раз играл еще в ноябре 2022-го. Свой первый матч после долгого перерыва голкипер начал неудачно, ведь форвард "Ноттингема" так легко забил именно благодаря ужасной игре вратаря хозяев на выходе. Менди не рассчитал момент и пролетел мимо мяча.

До перерыва на "Стэмфорд Бридж" витал резкий флер невезения и обреченности. Одной ошибкой вратаря, пару лет назад выигравшего Лигу чемпионов, не обошлось. Без травмированного Канте центр поля "Челси" выглядел беспомощно, к тому же, под занавес первой 45-минутки сломался еще и Ковачич. Феликс собирал на себе фолы и психовал. "Ноттингем" четко придерживался плана, действовал плотно и целостно. За тайм "синие" выстрадали всего два момента: Стерлинг не ушел от защитника после хорошей диагонали Фернандеса, а тот же Феликс, замыкая подачу Холла, размял Кейлора Наваса.

На второй тайм "Челси" выскочил более агрессивным. Да, сразу же по выходу из раздевалки "Форест" создал момент, Ниаките не дотянулся до мяча на угловом. Однако "синие" ответили дважды, оба раза результативно! Сперва к атаке подключился Чалоба, оборона "Ноттингема" явно не ожидала увидеть Трево у своей штрафной – защитник сыграл в широкую стенку с Мадуэке и прострелил на ногу Стерлингу, о вингере "Челси" в районе 11-метровой отметки все забыли (1:1). Через 10 минут Рахим подхватил снаряд в центре поля, обыгрался с Лофтусом-Чиком, убрал со своего пути Фелипе и красиво закрутил сферу по дуге в дальний угол (2:1).

"Челси" проснулся, Лэмпард взбодрил подопечных в раздевалке. "Синие" подпирали, даже Тьяго Силву можно было увидеть в высокой позиции, не только Чалобу. Просматривалась еще одна установка Фрэнка – чаще бить, издали и не только. Галлахер, Феликс и другие не позволяли Навасу дремать. Тем не менее, "Ноттингем" тоже не уныл и воспользовался одним из главных своих орудий, а именно стандартными положениями. Вбрасывание аута прямо в штрафную, выигрыш подбора, заброс на Авоньи во вратарскую – и это дубль на дубль (2:2).

4 - Chelsea have failed to win four of their six Premier League games against newly promoted sides this season (W2 D3 L1) – the Blues have never failed to win more such games in a single Premier League campaign. Toothless. pic.twitter.com/mIBeSB4MT9