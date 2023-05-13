АПЛ. Челси – Ноттингем Форест 2:2. Результативность от представителей нижней части таблицы

"Ноттингем Форест" открыл счет на 13-й минуте встречи первым же моментом у ворот "Челси", хотя владение на стартовом отрезке поединка достигало пропорции 85 на 15 в пользу хозяев. Тем не менее, гости плевать хотели на контроль мяча и забили буквально на ровном месте. Ковачич потерял мяч, Мадуэке поленился как следует накрыть Лоди, Ренан четко навесил на Авоньи, который успешно завис между Бадьяшилем и Силвой и головой протолкнул снаряд в сетку (0:1).

A man in form ???? pic.twitter.com/2lOMnRMHui — Nottingham Forest (@NFFC) May 13, 2023

Конечно же, нельзя не отметить появление с первых минут в рамке "Челси" Эдуара Менди. Сенегалец в последний раз играл еще в ноябре 2022-го. Свой первый матч после долгого перерыва голкипер начал неудачно, ведь форвард "Ноттингема" так легко забил именно благодаря ужасной игре вратаря хозяев на выходе. Менди не рассчитал момент и пролетел мимо мяча.

До перерыва на "Стэмфорд Бридж" витал резкий флер невезения и обреченности. Одной ошибкой вратаря, пару лет назад выигравшего Лигу чемпионов, не обошлось. Без травмированного Канте центр поля "Челси" выглядел беспомощно, к тому же, под занавес первой 45-минутки сломался еще и Ковачич. Феликс собирал на себе фолы и психовал. "Ноттингем" четко придерживался плана, действовал плотно и целостно. За тайм "синие" выстрадали всего два момента: Стерлинг не ушел от защитника после хорошей диагонали Фернандеса, а тот же Феликс, замыкая подачу Холла, размял Кейлора Наваса.

На второй тайм "Челси" выскочил более агрессивным. Да, сразу же по выходу из раздевалки "Форест" создал момент, Ниаките не дотянулся до мяча на угловом. Однако "синие" ответили дважды, оба раза результативно! Сперва к атаке подключился Чалоба, оборона "Ноттингема" явно не ожидала увидеть Трево у своей штрафной – защитник сыграл в широкую стенку с Мадуэке и прострелил на ногу Стерлингу, о вингере "Челси" в районе 11-метровой отметки все забыли (1:1). Через 10 минут Рахим подхватил снаряд в центре поля, обыгрался с Лофтусом-Чиком, убрал со своего пути Фелипе и красиво закрутил сферу по дуге в дальний угол (2:1).

"Челси" проснулся, Лэмпард взбодрил подопечных в раздевалке. "Синие" подпирали, даже Тьяго Силву можно было увидеть в высокой позиции, не только Чалобу. Просматривалась еще одна установка Фрэнка – чаще бить, издали и не только. Галлахер, Феликс и другие не позволяли Навасу дремать. Тем не менее, "Ноттингем" тоже не уныл и воспользовался одним из главных своих орудий, а именно стандартными положениями. Вбрасывание аута прямо в штрафную, выигрыш подбора, заброс на Авоньи во вратарскую – и это дубль на дубль (2:2).

4 - Chelsea have failed to win four of their six Premier League games against newly promoted sides this season (W2 D3 L1) – the Blues have never failed to win more such games in a single Premier League campaign. Toothless. pic.twitter.com/mIBeSB4MT9 — OptaJoe (@OptaJoe) May 13, 2023

Дальше поединок окончательно перетек в одномерную плоскость: "Челси" владеет мячом и не создает опасных моментов, "Ноттингем" отбивается и надеется на отскоки. На одном из таких Ренан Лоди чуть не забил гол тура, мяч после красивого удара прошел рядом со стойкой.

Как таковой штурм "синие" не организовали. Поставив на 2:2 в анонсе, мы не ошиблись. "Пенсионерам", как все уже прекрасно знают, от этого сезона ничего не нужно, а вот "Форест" заработал важный зачетный пункт, его борьба за выживание продолжается.

Today's results mean @SouthamptonFC will be relegated from the #PL at the end of the 2022/23 season pic.twitter.com/bI4sENjUgA — Premier League (@premierleague) May 13, 2023

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Челси" – "Ноттингем Форест" 2:2

Голы: Стерлинг (51, 58) – Авоньи (13, 62)

"Челси": Менди – Чалоба, Силва, Бадьяшиль, Холл – Ковачич (Лофтус-Чик, 45+1), Фернандес, Галлахер – Мадуэке (Зиеш, 73), Феликс (Хавертц, 73), Стерлинг

"Ноттингем Форест": Навас – Уорралл, Фелипе, Ниакате – Орье, Мангаля, Данилу (Тоффало, 90+1), Лоди – Йетс (Куяте, 85), Гиббс-Уайт – Авоньи (Джонсон, 81)

Предупреждения: Феликс (69), Силва (73), Галлахер (79) – Лоди (83)