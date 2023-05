Лутон Таун пробился в финал плей-офф за выход в АПЛ, переиграв Сандерленд

Первым финалистом плей-офф за выход в английскую Премьер-лигу стал “Лутон”. Команде Роба Эдвардса удалось отыграться после гостевого поражения “Сандерленду” в субботу .

Игра между “Лутоном” и “Сандерлендом” была наполнена интригой, драйвом и чистыми эмоциями, поэтому зрители, которые предпочли этот матч миланскому дерби в полуфинале Лиги чемпионов должны были остататься довольны.

Команды действовали в противоположных стилях, “Сандерленд” старался играть низом и тщательно разыгрывать мяч, в действиях “Лутона” было больше вертикальности и игры верхом.

Обе команды команды создали изрядное количество моментов, но забивал только “Лутон” и оба мяча “шляпников” забили центральные защитники после стандартов.

Финал на “Уэмбли” – это большой прогресс для “Лутона”, который всего девять лет назад выступал в Национальной лиге (пятый дивизион). В прошлом году “Лутон” также был в плей-офф, но в полуфинале уступил “Хаддерсфилд Тауну”.

В финал “Лутон” вывел 40-летний тренер Роб Эдвардс, возглавивший клуб в ноябре вместо Натана Джонса, который отправился в “Саутгемптон”. Сам Эдвардс начинал сезон в “Уотфорде”, но был оттуда уволен.

Своего соперника “Лутон Таун” узнает в среду. Первый полуфинал между “Мидлсбро” и “Ковентри Сити” закончился со счетом 0:0.

