Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лутон Таун пробился в финал плей-офф за выход в АПЛ, переиграв Сандерленд
Шляпники отправляются на Уэмбли
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первым финалистом плей-офф за выход в английскую Премьер-лигу стал “Лутон”. Команде Роба Эдвардса удалось отыграться после
Игра между “Лутоном” и “Сандерлендом” была наполнена интригой, драйвом и чистыми эмоциями, поэтому зрители, которые предпочли этот матч миланскому дерби в полуфинале Лиги чемпионов должны были остататься довольны.
Команды действовали в противоположных стилях, “Сандерленд” старался играть низом и тщательно разыгрывать мяч, в действиях “Лутона” было больше вертикальности и игры верхом.
Обе команды команды создали изрядное количество моментов, но забивал только “Лутон” и оба мяча “шляпников” забили центральные защитники после стандартов.
Финал на “Уэмбли” – это большой прогресс для “Лутона”, который всего девять лет назад выступал в Национальной лиге (пятый дивизион). В прошлом году “Лутон” также был в плей-офф, но в полуфинале уступил “Хаддерсфилд Тауну”.
В финал “Лутон” вывел 40-летний тренер Роб Эдвардс, возглавивший клуб в ноябре вместо Натана Джонса, который отправился в “Саутгемптон”. Сам Эдвардс начинал сезон в “Уотфорде”, но был оттуда уволен.
Своего соперника “Лутон Таун” узнает в среду. Первый полуфинал между “Мидлсбро” и “Ковентри Сити” закончился со счетом 0:0.
???? We’re the famous Luton Town and we’re going to Wembley!#LUTSUN | #COYH pic.twitter.com/if5pp1QeHq— Luton Town FC (@LutonTown) May 16, 2023
Чемпионшип, плей-офф, ответный полуфинал. Лутон, “Кенилуэрт Роуд”
“Лутон Таун” – “Сандерленд” 2:0 (первый матч 1:2)
Голы: Ошо 10, Локьер 43
Популярное сейчас
- Ленс: Ребров в топ-клубах? Когда имеешь такую карьеру, не похоже, что дойдешь до Ювентуса или Барселоны
- 18 ракет по Киеву, все были сбиты. Видео киевской ночи в ракетных атаках и работе ПВО
- ANSA: Венгрия заблокировала пакет помощи для Украины на сумму в полмиллиарда евро
- Эвертон назвал причину отсутствия Миколенко в заявке на поединок против Манчестер Сити
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО