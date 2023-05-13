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Сандерленд переиграл Лутон в первом полуфинале плей-офф за выход в АПЛ
Черные коты добились волевой победы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Сандерленд” пробился в плей-офф Чемпионшипа в последнем туре, благодаря
“Лутон” забил первым после углового – Адебайо добил мяч в сетку после серии отскоков. У “Сандерленда” были проблемы в атаке, пока на 39-й минуте арендованный у “Манчестер Юнайтед” вингер Амад Диалло не сравнял счет потрясающим ударом в угол.
Свой второй гол “Сандерленд” забил после стандарта. Подача Джека Кларка и удар головой Трэя Хьюма.
В воскресенье во втором полуфинале между собой сыграют “Ковентри Сити” и “Мидлсбро”. Ответные матчи состояться 16 и 17 мая.
Giving everything for the badge ✊#SAFC | #TilTheEnd pic.twitter.com/pJGHX1lLyV— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) May 13, 2023
Полуфинал плей-офф за выход в АПЛ, первый матч, Сандерленд, “Стэдиум оф Лайт”
“Сандерленд” – “Лутон Таун” 2:1
Голы: Диалло 39, Хьюм 63 – Адебайо 11
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