  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сандерленд переиграл Лутон в первом полуфинале плей-офф за выход в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сандерленд переиграл Лутон в первом полуфинале плей-офф за выход в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Черные коты добились волевой победы 

Сандерленд переиграл Лутон в первом полуфинале плей-офф за выход в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Сандерленд” пробился в плей-офф Чемпионшипа в последнем туре, благодаря стечению дивных обстоятельств. Команда Тони Моубрея заняла шестое место, отстав на 11 очков от третьего “Лутона”. Однако в плей-офф былые достижения не учитываются, что и стало очевидным в первом матче.

“Лутон” забил первым после углового – Адебайо добил мяч в сетку после серии отскоков. У “Сандерленда” были проблемы в атаке, пока на 39-й минуте арендованный у “Манчестер Юнайтед” вингер Амад Диалло не сравнял счет потрясающим ударом в угол.

Свой второй гол “Сандерленд” забил после стандарта. Подача Джека Кларка и удар головой Трэя Хьюма.

В воскресенье во втором полуфинале между собой сыграют “Ковентри Сити” и “Мидлсбро”. Ответные матчи состояться 16 и 17 мая.

Полуфинал плей-офф за выход в АПЛ, первый матч, Сандерленд, “Стэдиум оф Лайт”

“Сандерленд” – “Лутон Таун” 2:1

Голы: Диалло 39, Хьюм 63 – Адебайо 11

По теме
yellow-arrow
Осечка на пути к ЛЧ. Специя - Милан 2:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Челси достиг соглашения с Почеттино
yellow-arrow
Лэмпард: Мы должны взять на себя ответственность за свои действия, как команда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Чемпионшип АПЛ Сандерленд Лутон Таун Амад Диалло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде