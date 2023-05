Сандерленд переиграл Лутон в первом полуфинале плей-офф за выход в АПЛ

“Сандерленд” пробился в плей-офф Чемпионшипа в последнем туре, благодаря стечению дивных обстоятельств. Команда Тони Моубрея заняла шестое место, отстав на 11 очков от третьего “Лутона”. Однако в плей-офф былые достижения не учитываются, что и стало очевидным в первом матче.

“Лутон” забил первым после углового – Адебайо добил мяч в сетку после серии отскоков. У “Сандерленда” были проблемы в атаке, пока на 39-й минуте арендованный у “Манчестер Юнайтед” вингер Амад Диалло не сравнял счет потрясающим ударом в угол.

Свой второй гол “Сандерленд” забил после стандарта. Подача Джека Кларка и удар головой Трэя Хьюма.

В воскресенье во втором полуфинале между собой сыграют “Ковентри Сити” и “Мидлсбро”. Ответные матчи состояться 16 и 17 мая.

