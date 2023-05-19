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Тоттенхэм объявил об уходе Лукаса Моуры в конце сезона
Бразилец получит статус свободного агента
Фото: tottenhamhotspur
Вингер Лукас Моура покинет "Тоттенхэм" по окончанию сезона. Об этом говорится на официальном сайте команды.
Контракт бразильца истекает этим летом и стороны решили не продлевать сотрудничество.
Моура перешел в "Тоттенхэм" летом 2018 года из "ПСЖ". Сумма трансфера тогда составила 28,4 миллиона евро. С тех пор Лукас провел 219 матчей за "шпор", в которых забил 38 голов и сделал 27 голевых передач.
С лондонским клубом 30-летний вингер выходил в финал Лиги чемпионов 2019.
Thank you for the memories, @LucasMoura7 ????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 18, 2023
We can confirm that Lucas Moura is to leave the Club at the end of the season following the conclusion of his contract.
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