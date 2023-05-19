Тоттенхэм объявил об уходе Лукаса Моуры в конце сезона

Вингер Лукас Моура покинет "Тоттенхэм" по окончанию сезона. Об этом говорится на официальном сайте команды.

Контракт бразильца истекает этим летом и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Моура перешел в "Тоттенхэм" летом 2018 года из "ПСЖ". Сумма трансфера тогда составила 28,4 миллиона евро. С тех пор Лукас провел 219 матчей за "шпор", в которых забил 38 голов и сделал 27 голевых передач.

С лондонским клубом 30-летний вингер выходил в финал Лиги чемпионов 2019.