  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард: Я хотел купить Холанда в Челси. Его уровень был очевиден, когда он играл против нас в Зальцбурге
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард: Я хотел купить Холанда в Челси. Его уровень был очевиден, когда он играл против нас в Зальцбурге

Англия
(1 голосов)

+1 в клубе "я хотел купить Холанда"

Лэмпард: Я хотел купить Холанда в Челси. Его уровень был очевиден, когда он играл против нас в Зальцбурге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что хотел подписать Эрлинга Холанда в свой первый период работы в клубе. "Чтобы ему противостоять, должен быть план и идея", – приводит его слова Sky Sports.

"Очень уважаю Эрлинга Холанда. Это тот футболист, которого я хотел приобрести в "Челси", когда тренировал здесь (в первый раз).

Я очень хотел его заполучить, но этого не произошло. Его уровень был очевиден, когда "Челси" играл против "Зальцбурга", а Эрлинг был в их составе.

Нужно отдать ему должное. Мне нравится наблюдать за футболистами такого уровня.

Что касается того, как ему противостоять, то должен быть план и идея, но футболисты такого уровня могут сделать что угодно в любой момент", – сказал главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард.

Холанд побил рекорд результативности в АПЛ, забив 36 мячей в 33-х поединках. Всего Эрлинг забил 52 мяча в этом сезоне и отдал 8 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Борнмут – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.05.23
yellow-arrow
Чемпионский поединок? Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 21.05.2023
yellow-arrow
Тоттенхэм выделил двух основных кандидатов на пост главного тренера: Энрике и Слот
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
skysports.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде