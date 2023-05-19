Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лэмпард: Я хотел купить Холанда в Челси. Его уровень был очевиден, когда он играл против нас в Зальцбурге
+1 в клубе "я хотел купить Холанда"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что хотел подписать Эрлинга Холанда в свой первый период работы в клубе. "Чтобы ему противостоять, должен быть план и идея", – приводит его слова Sky Sports.
"Очень уважаю Эрлинга Холанда. Это тот футболист, которого я хотел приобрести в "Челси", когда тренировал здесь (в первый раз).
Я очень хотел его заполучить, но этого не произошло. Его уровень был очевиден, когда "Челси" играл против "Зальцбурга", а Эрлинг был в их составе.
Нужно отдать ему должное. Мне нравится наблюдать за футболистами такого уровня.
Что касается того, как ему противостоять, то должен быть план и идея, но футболисты такого уровня могут сделать что угодно в любой момент", – сказал главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард.
Холанд побил рекорд результативности в АПЛ, забив 36 мячей в 33-х поединках. Всего Эрлинг забил 52 мяча в этом сезоне и отдал 8 результативных передач.
Популярное сейчас
- КДК дисквалифицировал Ротаня и Пеглоу, Минай и Днепр-1 получили штрафы
- Динамо потеряло последние шансы на зону Лигу чемпионов
- СМИ: ВСУ сбили российский самолет с помощью американского ЗРК Patriot
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО