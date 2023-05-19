Лэмпард: Я хотел купить Холанда в Челси. Его уровень был очевиден, когда он играл против нас в Зальцбурге

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что хотел подписать Эрлинга Холанда в свой первый период работы в клубе. "Чтобы ему противостоять, должен быть план и идея", – приводит его слова Sky Sports.

"Очень уважаю Эрлинга Холанда. Это тот футболист, которого я хотел приобрести в "Челси", когда тренировал здесь (в первый раз).

Я очень хотел его заполучить, но этого не произошло. Его уровень был очевиден, когда "Челси" играл против "Зальцбурга", а Эрлинг был в их составе.

Нужно отдать ему должное. Мне нравится наблюдать за футболистами такого уровня.

Что касается того, как ему противостоять, то должен быть план и идея, но футболисты такого уровня могут сделать что угодно в любой момент", – сказал главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард.

Холанд побил рекорд результативности в АПЛ, забив 36 мячей в 33-х поединках. Всего Эрлинг забил 52 мяча в этом сезоне и отдал 8 результативных передач.