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АПЛ. Ливерпуль - Астон Вилла 1:1. Красивое расставание с Фирмино

Англия
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(2 голосов)

Бразилец на 89-й минуте эффектно забил свой последний гол на Энфилде

АПЛ. Ливерпуль - Астон Вилла 1:1. Красивое расставание с Фирмино

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Ньюкаслу” и “Манчестер Юнайтед” нужно набрать по очку в оставшихся двух матчах Премьер-лиги, чтобы гарантировать себе место в топ-4. У конкурентов “Ливерпуля” легкий календарь, и можно не сомневаться, что они это сделают. Фактически ничья с “Астон Виллой” лишила шансов “красных” на Лигу чемпионов. “Ливерпуль” останется на пятом месте. Но все матч “Ливерпуля” – “Астон Вилла” запомнится не его влиянием на итоговое положение команд в турнирной таблице. Это будет последний матч, в котором Роберто Фирмино забил свой гол на “Энфилде” в качестве игрока “Ливерпуля”. Бразилец появился на поле во втором тайме, и в эффектном стиле сравнял счет на 89-й минуте.

“Ливерпуль” прервал свою серию из семи подряд побед, Унаи Эмери впервые не проиграл Юргену Клоппу за семь матчей. И “Астон Вилла” действительно заслуживала по меньшей мере не проиграть в этом поединке.

После первого тайма “Вилла” выигрывала 1:0, а могла забить и больше. Команда Эмери вновь действовала очень качественно и дисциплинированно, оставляя “Ливерпуль” без шансов. При этом “Вилла” легко находила бреши в защите “красных”.

И конечно гости создавали свои шансы в зоне ответственно Трента Александера-Арнольда/Ибраима Конате. Сначала французский центрбек не успел подстраховать Трента, сбил Уоткинса, и привез пенальти. Но лучший бомбардир “Виллы” простил “Ливерпуль”, промахнувшись с точки.

Но “Вилла” добилась своего. После углового, и серии выносов “Ливерпуля” Дугласу Луису удалось выполнить диагональ на дальнюю штангу, где сам остался Джейкоб Рэмзи.

Помимо всего прочего пару хороших сэйвов выполнил Алиссон.

Юргену Клоппу, который из-за своей дисквалификации смотрел за матчем из vip-зоны, это не могло нравиться, он явно ожидал большего, и ему удалось передать футболистам “Ливерпуля” свое возмущение.

Хозяева добавили в интенсивности после перерыва, но команда Унаи Эмери к этому была готова. Бирмингемцы всячески пыталась прерывать темп игры, сразу четыре игрока “Астон Виллы” получили во втором тайме желтые карточки за задержку времени, первую из них – еще на 53-й минуте.

“Ливерпуль” скоро отказался от попыток качественных атак, просто выполняя забросы в штрафную. Был гол Гакпо, но он был отменен из-за офсайда у ван Дейка. Тот же Гакпо в первом тайме мог заработать красную для соперника, но рефери простили Мингза за удар высоко поднятой ногой.

Но “Виллу” не простил Фирмино, появившийся вместе с Милнером на 72-й минуте. Именно бразилец на 89-й минуте красиво отправил мяч в ворота Мартинеса после прострела Салаха.

“Ливерпуль” получил десять минут дополнительного времени, устроил мощный штурм, но забить снова больше не удалось.

1:1 – “Вилла” в одной победе от выхода в еврокубки. “Ливерпуль” остается там, где он был. Но с памятным голом Фирмино.

Чемпионат Англии, 37-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Астон Вилла” 1:1

Голы: Фирмино 89 – Рэмзи 27

На 22-й минуте Уоткинс не реализовал пенальти (мимо)

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас 72) – Хендерсон (Милнер 72), Фабиньо (Эллиотт 81), Джонс (Жота 63) – Салах, Гакпо, Диас (Фирмино 72)

“Астон Вилла”: Мартинес – Динь (Морено 53, Буэндиа 65), Мингз, Конса, Кэш – Рэмзи, Дуглас Луис (Дендокер 87), Камара, Макгинн – Бэйли (Янг 53), Уоткинс (Дюран 87)

Предупреждения: Конате 21, Александер-Арнольд 66, Фабиньо 80 – Мингз 45, Динь 53, Мартинес 77, Янг 90+1, Конса 90+6

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В статье: Юрген Клопп Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Роберто Фирмино Олли Уоткинс
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
20.05.2023 в 20:24
Так Ліверпуль провалив сезон та "справедливо" пролетів повз ЛЧ Але три вирішальних суперечливих момента червона та пенальті у ворота гостей і скасований гол... все наVARили проти господарів... Особливо гол Утім є таки пункти в Правилах, що зіграли на боці опонентів мерсісайдців
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Romerik (YNWA)
20.05.2023 в 19:46
Велкам ту зе ліга європи
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