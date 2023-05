АПЛ. Ливерпуль - Астон Вилла 1:1. Красивое расставание с Фирмино

“Ньюкаслу” и “Манчестер Юнайтед” нужно набрать по очку в оставшихся двух матчах Премьер-лиги, чтобы гарантировать себе место в топ-4. У конкурентов “Ливерпуля” легкий календарь, и можно не сомневаться, что они это сделают. Фактически ничья с “Астон Виллой” лишила шансов “красных” на Лигу чемпионов. “Ливерпуль” останется на пятом месте. Но все матч “Ливерпуля” – “Астон Вилла” запомнится не его влиянием на итоговое положение команд в турнирной таблице. Это будет последний матч, в котором Роберто Фирмино забил свой гол на “Энфилде” в качестве игрока “Ливерпуля”. Бразилец появился на поле во втором тайме, и в эффектном стиле сравнял счет на 89-й минуте.

“Ливерпуль” прервал свою серию из семи подряд побед, Унаи Эмери впервые не проиграл Юргену Клоппу за семь матчей. И “Астон Вилла” действительно заслуживала по меньшей мере не проиграть в этом поединке.

После первого тайма “Вилла” выигрывала 1:0, а могла забить и больше. Команда Эмери вновь действовала очень качественно и дисциплинированно, оставляя “Ливерпуль” без шансов. При этом “Вилла” легко находила бреши в защите “красных”.

И конечно гости создавали свои шансы в зоне ответственно Трента Александера-Арнольда/Ибраима Конате. Сначала французский центрбек не успел подстраховать Трента, сбил Уоткинса, и привез пенальти. Но лучший бомбардир “Виллы” простил “Ливерпуль”, промахнувшись с точки.

Но “Вилла” добилась своего. После углового, и серии выносов “Ливерпуля” Дугласу Луису удалось выполнить диагональ на дальнюю штангу, где сам остался Джейкоб Рэмзи.

Помимо всего прочего пару хороших сэйвов выполнил Алиссон.

Юргену Клоппу, который из-за своей дисквалификации смотрел за матчем из vip-зоны, это не могло нравиться, он явно ожидал большего, и ему удалось передать футболистам “Ливерпуля” свое возмущение.

Хозяева добавили в интенсивности после перерыва, но команда Унаи Эмери к этому была готова. Бирмингемцы всячески пыталась прерывать темп игры, сразу четыре игрока “Астон Виллы” получили во втором тайме желтые карточки за задержку времени, первую из них – еще на 53-й минуте.

“Ливерпуль” скоро отказался от попыток качественных атак, просто выполняя забросы в штрафную. Был гол Гакпо, но он был отменен из-за офсайда у ван Дейка. Тот же Гакпо в первом тайме мог заработать красную для соперника, но рефери простили Мингза за удар высоко поднятой ногой.

Но “Виллу” не простил Фирмино, появившийся вместе с Милнером на 72-й минуте. Именно бразилец на 89-й минуте красиво отправил мяч в ворота Мартинеса после прострела Салаха.

“Ливерпуль” получил десять минут дополнительного времени, устроил мощный штурм, но забить снова больше не удалось.

1:1 – “Вилла” в одной победе от выхода в еврокубки. “Ливерпуль” остается там, где он был. Но с памятным голом Фирмино.

