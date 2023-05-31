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Помощник Гвардиолы покинет клуб летом. У него предложения от трех команд стать главным тренером
Он уже имеет опыт на позиции главного тренера
Фото: mancity.com
Помощник Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" Энцо Мареска покинет клуб в конце сезона, сообщает инсайдер Николо Скира. У менеджера 3 предложения от клубов стать их главным тренером.
Сообщается, что 2 предложения из АПЛ и 1 предложение из-за границы. При этом клубы не называются.
Мареска стал ассистентом Гвардиолы прошлым летом. До этого он тренировал "Парму" с мая по ноябрь 2021-го, а также он возглавлял "Ман Сити" U-23.
Также Мареска ассистировал Мануэлю Пеллегрини в "Вест Хэме" с июля 2018-го по 30 декабря 2019-го и Винченцо Монтелле с декабря 2017-го по апрель 2018-го.
???? Excl. - Enzo #Maresca will leave #ManchesterCity at the end of the season. Pep #Guardiola’s assistant has already received 3 offers (2 from english clubs and 1 abroad) for the role of the first manager. #transfers #MCFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 30, 2023
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