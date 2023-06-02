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Главный тренер Лидса покинул клуб спустя месяц после назначения
Специалист не спас команду от вылета из АПЛ
Фото: leedsunited.com
"Лидс" объявил об уходе Сэма Эллардайса с поста главного тренера команды.
Соглашение между специалистом и клубом было расторгнуто по обоюдному согласию. В ближайшие недели будет названо имя нового наставника.
Эллардайс возглавил "Лидс" в начале мая этого года. Его задачей было попытаться спасти команду от вылета. Однако этого не произошло. Под его руководством "павлины" трижды потерпели поражение и один раз сыграли вничью.
"Лидс" занял предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ и покинул элитный дивизион.
#LUFC and Sam Allardyce can confirm that both parties have mutually agreed for Sam’s spell at the club to end following the completion of the 2022/23 season— Leeds United (@LUFC) June 2, 2023
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