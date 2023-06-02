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Главный тренер Лидса покинул клуб спустя месяц после назначения

Англия
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Специалист не спас команду от вылета из АПЛ

Главный тренер Лидса покинул клуб спустя месяц после назначения

Фото: leedsunited.com

Новина українською

"Лидс" объявил об уходе Сэма Эллардайса с поста главного тренера команды.

Соглашение между специалистом и клубом было расторгнуто по обоюдному согласию. В ближайшие недели будет названо имя нового наставника.

Эллардайс возглавил "Лидс" в начале мая этого года. Его задачей было попытаться спасти команду от вылета. Однако этого не произошло. Под его руководством "павлины" трижды потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

"Лидс" занял предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ и покинул элитный дивизион.

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В статье: Сэм Эллардайс Лидс Юнайтед
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Источник:
leedsunited.com

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