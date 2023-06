Главный тренер Лидса покинул клуб спустя месяц после назначения

"Лидс" объявил об уходе Сэма Эллардайса с поста главного тренера команды.

Соглашение между специалистом и клубом было расторгнуто по обоюдному согласию. В ближайшие недели будет названо имя нового наставника.

Эллардайс возглавил "Лидс" в начале мая этого года. Его задачей было попытаться спасти команду от вылета. Однако этого не произошло. Под его руководством "павлины" трижды потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

"Лидс" занял предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ и покинул элитный дивизион.

#LUFC and Sam Allardyce can confirm that both parties have mutually agreed for Sam’s spell at the club to end following the completion of the 2022/23 season