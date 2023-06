На 13-й секунде! Гюндоган забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии

Сегодня, 3 июня, проходит финальный поединок Кубка Англии сезона 2022/23. В решающем матче турнира сошлись "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Счет во встрече открыл хавбек "горожан" Илкай Гюндоган - немец поразил ворота "красных дьяволов" уже на 13-й (!) секунде матча. Этот мяч стал самым быстрым в истории финалов Кубка Англии.

Кубок Англии проводится с 1871 года. Предыдущий же лучший результат по этому показателю принадлежал форварду "Эвертона" Луи Саа - француз отличился голом в ворота "Челси" на 25-й секунде финала. Это произошло в сезоне 2008/09.

THAT'S UNBELIEVABLE ????@IlkayGuendogan with an incredible volley for @ManCity, and it's the FASTER EVER #EmiratesFACup Final goal! pic.twitter.com/x95dNx9a8w