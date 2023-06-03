  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. На 13-й секунде! Гюндоган забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На 13-й секунде! Гюндоган забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии

Англия
Обновлено
(4 голосов)

В ворота "МЮ"

На 13-й секунде! Гюндоган забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 3 июня, проходит финальный поединок Кубка Англии сезона 2022/23. В решающем матче турнира сошлись "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Счет во встрече открыл хавбек "горожан" Илкай Гюндоган - немец поразил ворота "красных дьяволов" уже на 13-й (!) секунде матча. Этот мяч стал самым быстрым в истории финалов Кубка Англии.

Кубок Англии проводится с 1871 года. Предыдущий же лучший результат по этому показателю принадлежал форварду "Эвертона" Луи Саа - француз отличился голом в ворота "Челси" на 25-й секунде финала. Это произошло в сезоне 2008/09.

По теме
yellow-arrow
Дерби в решающем поединке. Манчестер Сити – МЮ. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Англии
yellow-arrow
Милан вошел в гонку за Гюндоганом
yellow-arrow
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Англии Илкай Гюндоган Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Squawka Live

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DesnaUA (Чернигов)
03.06.2023 в 18:21
Якщо мю хоче щось вигравати,то треба нормальний кіпер.дехеа це дно
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.06.2023 в 18:36
Тоже самое когда-то писал. Очень мало игр МЮ смотрел, но всегда так получалось, что он играл отвратительно.
Ответить
0
0
Петро Щур (Lviv)
03.06.2023 в 17:55
реф забув вдіти червону футболку, якщо поставив такий сумнівний пенальті, чому не було пеналя на кдб???, і чому каземіро не червона???, дуже дивне суддівство
Ответить
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.06.2023 в 17:54
Поработали бы вы ребята над своим сайтом, чтобы комментировать можно было нормально.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.06.2023 в 18:12
хз, но я не понял, зачем ты пишешь 2 раза одно и то же сообщение? это так же, как и про телек?))))
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.06.2023 в 18:17
А где ты видишь два раза одно и тоже? )
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.06.2023 в 18:21
т.е. ты пробашлял, чтобы удалили шлак?)))))))) но 2 ТВ - форэва!)))
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.06.2023 в 17:47
Красиво, только я не очень понял зачем вратарь МЮ присел перед летящим издали мячом?
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде