Бруно Фернандеш: Мы все разбиты, и это действительно тяжело. Ман Сити заслужил победу

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш прокомментировал поражение в финале Кубка Англии от "Манчестер Сити".

"Мы все разбиты, и это действительно тяжело. Мы хотели завершить сезон по-другому, но это было невозможно.

Мы сделали большие шаги для следующего сезона. В общем, этот сезон не был успешным, но он был хорошим. Мы вернемся в следующий сезон и попытаемся выиграть большие трофеи.

Быстрый мяч? (прим. – хавбек "Ман Сити" Гюндоган открыл счет во встрече уже на 13-й секунде встречи. Этот мяч стал самым быстрым в истории финальных матчей Кубка Англии). Мы вернулись в игру, мы плохо начали, но вернулись и хорошо владели мячом в первом тайме.

После того как мы забили, мы провели несколько хороших контратак, но не забили. Мы пропустили в начале второго тайма, а потом еще имели другие шансы, но не забили, и "Сити" заслужил победу.

Мы были слишком мягкими и отдали слишком много пространства при первом голе, но это был потрясающий удар. Если бы игроки играли поплотнее, то, возможно, они смогут это остановить, но это потрясающий удар. Гюндоган – отличный игрок и один из лучших полузащитников Премьер-лиги.

Наши болельщики были великолепны в течение всего сезона, и сегодня они заслужили другой результат. Мы разочарованы, что не смогли подарить болельщикам радость, которой они заслуживают.

Мы благодарны за все, что они сделали в этом сезоне. Я обещаю, что мы попробуем снова в следующем сезоне", - рассказал португалец.