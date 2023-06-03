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Бруно Фернандеш: Мы все разбиты, и это действительно тяжело. Ман Сити заслужил победу
Хавбек "красных дьяволов" о поражении от команды Гвардиолы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш прокомментировал
"Мы все разбиты, и это действительно тяжело. Мы хотели завершить сезон по-другому, но это было невозможно.
Мы сделали большие шаги для следующего сезона. В общем, этот сезон не был успешным, но он был хорошим. Мы вернемся в следующий сезон и попытаемся выиграть большие трофеи.
Быстрый мяч? (прим. – хавбек "Ман Сити" Гюндоган открыл счет во встрече уже на 13-й секунде встречи. Этот мяч стал самым быстрым в истории финальных матчей Кубка Англии). Мы вернулись в игру, мы плохо начали, но вернулись и хорошо владели мячом в первом тайме.
После того как мы забили, мы провели несколько хороших контратак, но не забили. Мы пропустили в начале второго тайма, а потом еще имели другие шансы, но не забили, и "Сити" заслужил победу.
Мы были слишком мягкими и отдали слишком много пространства при первом голе, но это был потрясающий удар. Если бы игроки играли поплотнее, то, возможно, они смогут это остановить, но это потрясающий удар. Гюндоган – отличный игрок и один из лучших полузащитников Премьер-лиги.
Наши болельщики были великолепны в течение всего сезона, и сегодня они заслужили другой результат. Мы разочарованы, что не смогли подарить болельщикам радость, которой они заслуживают.
Мы благодарны за все, что они сделали в этом сезоне. Я обещаю, что мы попробуем снова в следующем сезоне", - рассказал португалец.
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