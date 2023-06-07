Бывшая девушка Антони заявила о 4-х случаях насилия со стороны футболиста. Он угрожал убить её и себя

Бывшая девушка нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Габриэла Каваллин подала заявление в полицию Сан-Паулу против игрока. Она заявляет, что форвард четыре раза проявлял к ней насилие, угрожал расправой, а также убить себя после ссор с девушкой.

Первый случай насилия случился в июле 2022-го. Антони вывел Габриэлу из клуба с помощью охраны, дернул за руку, волосы и затолкал в машину. Девушка была на 17-ой неделе беременности. Позже в том же месяце Каваллин потеряла ребенка, но в заяволении она не связывает это с насилием со стороны Антони.

Габриэла продолжила отношения с Антони и переехала к нему в Нидерланды, а после трансфера в "МЮ", в Англию. Следующий эпизод насилия случился в январе 2023-го на почве ревности. Игрок напал на девушку, а его действия привели к смещению селиконового импланта. Габриэла проходила лечение у клубных врачей "Юнайтед", ей также потребовалась операция в Бразилии.

С агрессией Каваллин столкнулась в присутствии её друга и матери футболиста. Антони разбил чашку, что оставило шрам на руке девушки. Его фото она приложила к заявлению в полицию. 20-го мая, когда девушка была уже в Бразилии, Антони угрожал ей убийством, если увидит её с другим парнем. Габриэла боится за свою жизнь, так как в районе, где она живет, у Антони много друзей и знакомых.

В заявлении также говорится, что у футболиста проблемы с самообладанием, так как он регулярно после ссор угрожал, что покончит жизнь самоубийством. Девушка утверждает, что не общалась с игроком после 28-го мая и заверяет, что может предоставить и другие доказательства насилия со стороны футболиста, помимо уже предоставленных фото.