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Официально: Брайтон подписал контракт с Милнером. Англичанин провел в Ливерпуле 8 лет

Англия
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Контракт на год

Официально: Брайтон подписал контракт с Милнером. Англичанин провел в Ливерпуле 8 лет

Фото: brightonandhovealbion.com

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"Брайтон" объявил о подписании контракта с Джеймсом Милнером. Легенда "Ливерпуля" подписал соглашение по схеме 1+1.

Милнер перешел в "Брайтон" бесплатно, по окончанию соглашения с "Ливерпулем". Он провел в стане "красных" 8 лет, перейдя из "Манчестер Сити" в 2015-м.

Полузащитник до "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" выступал за "Астон Виллу", "Ньюкасл" и "Лидс".

Милнер – третий игрок в АПЛ по количеству сыгранных матчей. Полузащитник провел 619 игр в чемпионате Англии, после Гаррэта Барри (652) и Райана Гиггза (632).

В прошлом сезоне Милнер провел 43 поедника и забил 2 гола.

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В статье: Джеймс Милнер Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион
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Источник:
brightonandhovealbion.com

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