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Официально: Брайтон подписал контракт с Милнером. Англичанин провел в Ливерпуле 8 лет
Контракт на год
Фото: brightonandhovealbion.com
"Брайтон" объявил о подписании контракта с Джеймсом Милнером. Легенда "Ливерпуля" подписал соглашение по схеме 1+1.
Милнер перешел в "Брайтон" бесплатно, по окончанию соглашения с "Ливерпулем". Он провел в стане "красных" 8 лет, перейдя из "Манчестер Сити" в 2015-м.
Полузащитник до "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" выступал за "Астон Виллу", "Ньюкасл" и "Лидс".
Милнер – третий игрок в АПЛ по количеству сыгранных матчей. Полузащитник провел 619 игр в чемпионате Англии, после Гаррэта Барри (652) и Райана Гиггза (632).
В прошлом сезоне Милнер провел 43 поедника и забил 2 гола.
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