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Борнмут уволил тренера – у Забарного будет новый наставник

Англия
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Команда сохранила прописку в элите

Борнмут уволил тренера – у Забарного будет новый наставник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут", за который выступает украинский защитник Илья Забарный, прекратил сотрудничество с главным тренером команды Гари О’Нилом. Об этом говорится на официальном ресурсе клуба.

40-летний специалист возглавил "вишенок" по ходу сезона-2022/23, сменив Скотта Паркера. Под руководством англичанина "Борнмут" провел 25 матчей (7 побед, 2 ничьих и 16 поражений).

Команде также удалось сохранить прописку в АПЛ, финишировав на 15-й строчке. О назначении нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

"Достижение Гари в прошлом сезоне – это то, за что я всегда буду ему благодарен.

Это было трудное решение, но оно было принято с большим вниманием, чтобы лучше подготовиться к предстоящему сезону.

Я хотел бы официально поблагодарить Гари и пожелать ему всего наилучшего в будущем", — сказал владелец клуба Билл Фоли.

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В статье: Борнмут Гари О'Нил
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Источник:
afcb.co.uk

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