Борнмут уволил тренера – у Забарного будет новый наставник

"Борнмут", за который выступает украинский защитник Илья Забарный, прекратил сотрудничество с главным тренером команды Гари О’Нилом. Об этом говорится на официальном ресурсе клуба.

40-летний специалист возглавил "вишенок" по ходу сезона-2022/23, сменив Скотта Паркера. Под руководством англичанина "Борнмут" провел 25 матчей (7 побед, 2 ничьих и 16 поражений).

Команде также удалось сохранить прописку в АПЛ, финишировав на 15-й строчке. О назначении нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.