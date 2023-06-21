МЮ сделал финальное предложение Челси по Маунту. Клубы не сходятся в цене

"Манчестер Юнайтед" сделал финальное предложение "Челси" по Мейсону Маунту в размере 45+5 миллионов фунтов. "Синие" расценивают футболиста в 60+5 миллионов.

Читайте также В Манчестер Юнайтед уверены, что Маунт не продлит контракт с Челси

Клубы приблизились к договоренности, но она ещё не достигнута. При этом отмечается, что клубы ещё могут достигнуть соглашения. "МЮ" не собирается улучшать контракт.

Срок контракта Маунта истекает летом 2024-го. Переговоры о продлении далеки от положительного исхода.

Напомним, что "Челси" отклонил изначальное предложение клуба в 40 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Маунт провел 35 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.