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Теперь их могут быть двое. Ман Сити согласовал контракт с защитником Гвардиолом, но Лейпциг хочет 100 млн

Англия
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"Быки" планируют побить рекорд

Теперь их могут быть двое. Ман Сити согласовал контракт с защитником Гвардиолом, но Лейпциг хочет 100 млн

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский “Манчестер Сити” согласовал личный контракт с защитником РБ “Лейпциг” Йошко Гвардиолом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола очень высоко оценивает игру защитника, поэтому "Ман Сити" будет работать над трансфером. Далее последуют переговоры между представителями английского и немецкого клубов.

Однако у РБ "Лейпциг" есть планы сохранить защитника. Также "быки" могут рассмотреть вариант с продажей, но не менее чем за 100 миллионов евро. Немцы хотят, чтобы 21-летний Гвардиол стал самым дорогим центральным защитником в истории.

Хорват выступает в составе “Лейпцига” с июля 2021-го. Тогда он перешел из "Динамо" Загреб за 18,8 млн евро. На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 75 млн евро.

На его счету уже есть 21 матч за первую команду сборной Хорватии и 87 встреч в составе "Лейпцига". Контракт Гвардиола с быками действует до лета 2027-го.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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Источник:
Fabrizio Romano

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