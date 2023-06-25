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Вингер Севильи Окампос может присоединиться к Фулхэму
Английский клуб ищет варианты для усиления
Вингер "Севильи" Лукас Окампос может присоединиться к "Фулхэму". Английский клуб ведет переговоры. Трансфер игрока может обойтись клубу в 15 млн евро, об этом сообщает Sky Sports.
28-летний аргентинец присоединился к испанскому клубу за 15 млн евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 12 млн евро по данным transfermarkt.
В сезоне 22/23 Окампос сыграл за "Севилью" 35 матчей, где забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
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Источник:twitter.com
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