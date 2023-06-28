Все-таки насильник? В Англии возобновился суд над Бенжаменом Менди

В суде Честера сегодня, 28 июня, возобновился суд над бывшим защитником сборной Франции Бенжаменом Менди.

Ему предъявлены два обвинения в изнасилованиях, якобы совершенных в 2018 и 2020 годах; футболист все яростно отрицает.

В целом в 2022 году Менди были выдвинуты обвинения по 10 разных фактах изнасилования и сексуального насилия. По одному пункту его оправдали еще в сентябре; еще по семи - в январе. Таким образом, осталось еще два.

Вину футболиста будет определять суд присяжных - 6 мужчин и 6 женщин. При этом сторона обвинения после провала на январском процессе решила сменить прокурора.

28-летний Менди последний раз выходил на поле в сентябре 2020-го. Его контракт с "Ман Сити" истечет через два дня - 30 июня.