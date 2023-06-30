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Собослаи выбрал Ливерпуль: 70 миллионов евро на еще одного полузащитника

Англия
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Много полузащитников не бывает

Собослаи выбрал Ливерпуль: 70 миллионов евро на еще одного полузащитника

Фото: RB Leipzig English, Twitter

Новина українською

"Ливерпуль" подписал Доминика Собослая, сообщает Фабрицио Романо. "Красные" заплатят 70 миллионов евро за венгерского полузащитника.

Стороны согласовали условия личного трансфера, подтверждение сделки и медосмотр ожидаются в скором времени.

"Ливерпуль" выиграл борьбу за игрока у "Ньюкасла", который также интересовался 22-летним венгром.

В минувшем сезоне Доминик сыграл за "Лейпциг" 46 поединков, забил 10 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 50 миллионов евро.

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В статье: Ливерпуль РБ Лейпциг Доминик Собослаи
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