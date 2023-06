Собослаи выбрал Ливерпуль: 70 миллионов евро на еще одного полузащитника

"Ливерпуль" подписал Доминика Собослая, сообщает Фабрицио Романо. "Красные" заплатят 70 миллионов евро за венгерского полузащитника.

Стороны согласовали условия личного трансфера, подтверждение сделки и медосмотр ожидаются в скором времени.

"Ливерпуль" выиграл борьбу за игрока у "Ньюкасла", который также интересовался 22-летним венгром.

В минувшем сезоне Доминик сыграл за "Лейпциг" 46 поединков, забил 10 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 50 миллионов евро.

