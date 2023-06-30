Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Собослаи выбрал Ливерпуль: 70 миллионов евро на еще одного полузащитника
Много полузащитников не бывает
Фото: RB Leipzig English, Twitter
"Ливерпуль" подписал Доминика Собослая, сообщает Фабрицио Романо. "Красные" заплатят 70 миллионов евро за венгерского полузащитника.
Стороны согласовали условия личного трансфера, подтверждение сделки и медосмотр ожидаются в скором времени.
"Ливерпуль" выиграл борьбу за игрока у "Ньюкасла", который также интересовался 22-летним венгром.
В минувшем сезоне Доминик сыграл за "Лейпциг" 46 поединков, забил 10 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 50 миллионов евро.
BREAKING: Dominik Szoboszlai to Liverpool, here we go! Understand RB Leipzig are now informed that Liverpool have triggered the release clause. ???????????????? #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2023
€70m deal done, to be signed soon.
Personal terms agreed, Szobo’s ready for medical tests soon.
Huge signing for #LFC. pic.twitter.com/FjLLyGq68a
Популярное сейчас
- Официально: Черноморец покинули Гладкий, Авагимян и еще девять игроков
- Пиратское Эльдорадо, или Как Колумбия на пять лет собрала у себя лучших игроков мира
- На территории ЗАЭС уменьшается количество россиян - уехали представители Росатома
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО