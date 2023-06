Гарет Бэйл стал кавалером Ордена Британской империи

Принц Уильям уэльский вручил Гарету Бэйлу Орден кавалера Британской империи. Публикацию в твиттере опубликовал сам бывший игрок сборной Уэльса.

Кавалер Ордена Британской империи – это младший класс ордена, которых всего 5.

An honour to receive my MBE from The Prince of Wales.



A very special morning surrounded by so many incredible and inspiring people. pic.twitter.com/SPAXrN2trY