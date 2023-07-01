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Гарет Бэйл стал кавалером Ордена Британской империи

Англия
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Наградил принц Уильям

Гарет Бэйл стал кавалером Ордена Британской империи

Фото: twitter.com/GarethBale11

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Принц Уильям уэльский вручил Гарету Бэйлу Орден кавалера Британской империи. Публикацию в твиттере опубликовал сам бывший игрок сборной Уэльса.

"Для меня огромная честь получить орден Британской империи от принца Уэльского.

Очень особенное утро в окружении такого количества невероятных и вдохновляющих людей", – написал Гарет.

Кавалер Ордена Британской империи – это младший класс ордена, которых всего 5.

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