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Гарет Бэйл стал кавалером Ордена Британской империи
Наградил принц Уильям
Фото: twitter.com/GarethBale11
Принц Уильям уэльский вручил Гарету Бэйлу Орден кавалера Британской империи. Публикацию в твиттере опубликовал сам бывший игрок сборной Уэльса.
"Для меня огромная честь получить орден Британской империи от принца Уэльского.
Очень особенное утро в окружении такого количества невероятных и вдохновляющих людей", – написал Гарет.
Кавалер Ордена Британской империи – это младший класс ордена, которых всего 5.
An honour to receive my MBE from The Prince of Wales.— Gareth Bale (@GarethBale11) June 29, 2023
A very special morning surrounded by so many incredible and inspiring people. pic.twitter.com/SPAXrN2trY
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