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Конор Коуди и Гарри Винкс - игроки Лестера
Лисы готовятся к новому сезону в чемпионшипе
Фото: Leicester City
"Лестер" проводит первые входные летние трансферы. К клубу присоединились центрбек "Вулвз" Конор Коуди и хавбек "Тоттенхэма" Гарри Уинкс. Трансфер защитника обошелся "лисам" в 8.7 млн евро. За полузащитника клуб заплатил "шпорам" 11.6 млн евро.
После того как клуб покинули лидеры команды, они пытаются усилиться.
В прошлом сезоне Конор Коуди принял участие в 25-ти матчах за "волков", где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Гарри Уинкс прошлый сезон провел в аренде в "Сампдории", где сыграл в 20-и матчах Серии А.
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