Конор Коуди и Гарри Винкс - игроки Лестера

"Лестер" проводит первые входные летние трансферы. К клубу присоединились центрбек "Вулвз" Конор Коуди и хавбек "Тоттенхэма" Гарри Уинкс. Трансфер защитника обошелся "лисам" в 8.7 млн евро. За полузащитника клуб заплатил "шпорам" 11.6 млн евро.

После того как клуб покинули лидеры команды, они пытаются усилиться.

В прошлом сезоне Конор Коуди принял участие в 25-ти матчах за "волков", где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Гарри Уинкс прошлый сезон провел в аренде в "Сампдории", где сыграл в 20-и матчах Серии А.