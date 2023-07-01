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Конор Коуди и Гарри Винкс - игроки Лестера

Англия
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Лисы готовятся к новому сезону в чемпионшипе

Конор Коуди и Гарри Винкс - игроки Лестера

Фото: Leicester City

Новина українською

"Лестер" проводит первые входные летние трансферы. К клубу присоединились центрбек "Вулвз" Конор Коуди и хавбек "Тоттенхэма" Гарри Уинкс. Трансфер защитника обошелся "лисам" в 8.7 млн евро. За полузащитника клуб заплатил "шпорам" 11.6 млн евро.

После того как клуб покинули лидеры команды, они пытаются усилиться.

В прошлом сезоне Конор Коуди принял участие в 25-ти матчах за "волков", где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Гарри Уинкс прошлый сезон провел в аренде в "Сампдории", где сыграл в 20-и матчах Серии А.

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В статье: Харри Уинкс
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