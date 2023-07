Аль-Иттифак может подписать Коутиньо вслед за Джеррардом

"Ать-Иттифак" может подписать полузащитника "Астон Виллы" Филлиппе Коутиньо вслед за Стивеном Джеррардом. Также в клубе рассматривается кандидатура Джесси Лингарда.

Англичанин сейчас тренируется вместе с "Интер" Майами и открыт к переходу в Саудовскую Аравию.

Джеррард тренировал Коутиньо в "Астон Вилле" с января 2022-го по октябрь, когда специалист был уволен.

В прошлом сезоне Коутиньо провел за "Астон Виллу" 22 матча и забил 1 гол.

