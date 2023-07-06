Почему Фил Дауд много ел в конце сезона, сколько платят дома и в ЛЧ. Чем живут арбитры АПЛ

Кто такой футбольный арбитр для нас, простых болельщиков? Это человек, который идеально знает футбольные правила? Или это человек, работа которого стоила нашей любимой команде ценных очков? Или это человек, в руках которого находится слишком много власти над судьбами матчей? Если ваш ответ похож на один из перечисленных вариантов, то вы точно не ошиблись, но всё же оставили без внимания одно важное слово — "человек".

Учитывая немедийность и закрытость футбольных арбитров, мы действительно в один момент забываем о главном: это не просто персонажи, которые надевают форму и бегают по полю со свистком и карточками, это прежде всего простые люди, которые проходили свой трудный путь от работы на матчах детских команд до поединков самого высокого уровня. Предлагаем вам окунуться в тот закрытый для медиа мир футбольных арбитров, причем разбирать эту профессию мы будем на примере Англии, в которой давным-давно и появилась наша любимая игра.

Карьера каждого арбитра непременно начинается с окончания специальных курсов, по итогам которых студенты должны сдавать письменный экзамен на знание футбольных правил. Как рассказывал в своей автобиографии известный английский арбитр Марк Клаттенбург, только болван с этим не справится, ведь на экзамене всем разрешали пользоваться любой литературой. Поэтому получить сертификат об окончании подобных курсов не так сложно, настоящие испытания лишь впереди. Каждый арбитр, если он выразил своё желание начать футбольную деятельность, регистрируется в местной федерации футбола, например, в Северной Федерации. С того момента их начинают назначать на матчи местных детских команд и в случае положительных отзывов о работе, арбитр может работать на поединках любительских или полупрофессиональных команд, это примерно 12-13 дивизион в английской футбольной пирамиде.

Интересно и то, что до 2004 года уже на этом этапе судейской карьеры арбитра могли назначить на матч Английской Премьер-лиги. Нет, конечно, поручать им роль главного судьи никто не собирался, но было обычной практикой назначать четвертыми арбитрами судей из низших лиг, которые принадлежат к локальной футбольной федерации и даже не имели никакого опыта на таком уровне. Это был реальный шанс для амбициозных арбитров уже с раннего этапа прикоснуться к вершине, о которой они мечтали. Жаль, но теперь подобное не практикуется и четвертым арбитром непременно должен быть судья из Премьер-лиги.

30-летний Ховард Уэбб на матче четвертой за рангом лиги, фото - Getty Images

Но как местные федерации определяют, заслуживает ли конкретный арбитр повышения и движения вверх по карьерной лестнице? Здесь всё зависит исключительно от оценок, которые за каждый матч выставляет судейский надзиратель. Стабильно высокий балл просто не оставляет другого выбора, кроме как рекомендовать тебя Футбольной Ассоциации — центральному органу власти в английском футболе. Подписав контракт с FA, арбитр получает шанс работать на матчах Чемпионшипа и двух низших дивизионов футбольной пирамиды Англии, а в случае удачной работы на этом уровне, он получает свой желанный контракт с Премьер-лигой.

Именно на этом этапе и происходит главная метаморфоза в жизни каждого профессионального арбитра. Именно в этот момент он должен закрыть свой рот, по крайней мере в публичной плоскости. И это прописано в его контракте, судьям Премьер-лиги действительно запрещено давать какие-либо публичные комментарии. Кажется, что именно этот пункт и делает любого арбитра в глазах болельщиков просто бездушным наёмным работником. Судьи не могут себя защитить, они не могут прокомментировать какое-то спорное решение, которое они приняли во время матча. Все свои объяснения по поводу собственных действий они пишут в отчёте для судейского корпуса и если в медиа арбитр подвергается сокрушительной критике, то ответить на неё он не может. Кстати, как рассказывал в своей автобиографии тот самый Марк Клаттенбург, перед подписанием контракта с Премьер-лигой, у арбитра спрашивают за какую команду он болеет. В случае Марка это был "Ньюкасл Юнайтед", поэтому официальные матчи этого коллектива он никогда не обслуживал.

Марк Клаттенбург, фото - Getty Images

Конечно, этот контракт несёт за собой много обязательств для любого арбитра: постоянные отчёты о тренировках, судейские собрания, которые проходят каждые две недели, а также взвешивание. Последнее правило ввёл глава судейского корпуса Кит Хакетт в 2005 году. Согласно этому правилу, каждый арбитр Премьер-лиги должен проходить официальную процедуру взвешивания после завершения сезона в мае и повторно взвеситься перед началом сезона в августе. Если кто-то вернется из отпуска с большим весом, чем имел в конце весны, его будет ждать штраф в размере месячной зарплаты.

Подобное правило точно не понравилось бывшему английскому арбитру Филу Дауду, которого неоднократно критиковали за лишний вес болельщики английских команд. Но толстяк Фил точно не переживал по этому поводу и перед майскими процедурами он наведывался в столовую, где наедался от пуза, чтобы в итоге иметь большие шансы на успех во время следующего взвешивания в августе.

Компанию Дауду в столовой составлял Марк Клаттенбург, который поделился некоторыми деталями о внутренних взаимоотношениях между арбитрами и руководителями судейского корпуса. Если вы думаете, что судейский коллектив в Англии чрезвычайно дружный и всегда поддерживает друг друга, то вынуждены вас разочаровать, потому что о драмах и страстях, которые разворачиваются в пределах корпуса, можно снимать отдельный сериал.

Филу Дауду доставалось от болельщиков за лишний вес, фото - Getty Images

Представим, один из арбитров у себя дома будет смотреть матч, на котором работает его коллега. И вдруг судья на поле допускает ошибку — не важно какую именно: не увидел фол, не поставил пенальти или назначил пенальти без явной причины, неправильно выдал жёлтую или красную - неужели вы думаете, что арбитр у телевизора будет сочувствовать своему коллеге? Вовсе нет, скорее, он поднимет бокал красного вина в честь такого события, ведь это означает, что его конкурент получит за матч более низкий балл от судейского надзирателя и в корпусе подумают дважды перед тем, как в дальнейшем назначать его на большие матчи. По крайней мере так описывал взаимоотношения между судьями Марк Клаттенбург, который не пользовался большой популярностью ни среди коллег, ни среди руководства судейского корпуса.

Кстати, о руководстве. Главами подобных корпусов обычно являются бывшие судьи, которые до начала работы на такой должности уже выстроили какие-то отношения со своими коллегами, поэтому по умолчанию у них есть свои фавориты, которых они и будут пытаться продвинуть выше: для работы на топ-матчах Лиги Чемпионов или на поединки международных соревнований (Чемпионат Мира или Европы). У руководителей национальных корпусов нет власти над назначениями арбитров на матчи, проходящие не под их эгидой, но с помощью переговоров с руководителями УЕФА или ФИФА эти вопросы можно решить. Одним из примеров такого фаворитизма точно можно назвать Мартина Аткинсона, у которого были прекрасные отношения с руководителем английского судейского корпуса Майком Райли. Именно поэтому Аткинсона пытались продвинуть как можно выше, однако большим успехом эта кампания не завершилась, самой большой вехой его карьеры стал финал Лиги Европы между "Севильей" и "Днепром".

Мартин Аткинсон на финале Лиги Европы, фото - UA-Футбол

И если вы подумали, что работа на еврокубковых матчах является для арбитров исключительно вопросом престижа, то это не так, важным мотивационным элементом выступают и деньги. Как признавался Марк Клаттенбург в своей автобиографии, арбитр Премьер-лиги за один месяц работы получает около 30 тысяч фунтов. Это стабильная зарплата представителя Фемиды после подписания контракта, и сумма на протяжении действия соглашения не меняется. Но если мы говорим о Лиге Чемпионов, то за работу всего лишь на одном матче этого турнира арбитр получает 65 тысяч фунтов. Это значительный бонус, если сравнивать с зарплатой в Англии, поэтому работа на этом уровне настолько желанна любым арбитром.

Возникает вопрос: а за что вообще судьям платят подобные деньги? Они не звезды футбола, которые помогают зарабатывать деньги клубам за счет маркетинга, они всего лишь люди, которые знают правила футбола и следуют этим правилам на футбольном поле. На этом моменте Марк Клаттенбург точно бы начал ругаться, потому что он видит эту работу совсем по-другому.

Во второй части этого материала мы продолжим погружаться в мир английских футбольных служителей Фемиды и узнаем о двух лагерях, на которые делятся английские арбитры, а также о хитростях, с помощью которых они контролируют поединки.