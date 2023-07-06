Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хейлунд – приоритетный кандидат на подписание в атаку для тен Хага
Наиболее реалистичный
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
"Манчестер Юнайтед" продолжает искать нападающего на трансферном рынке. На данный момент приоритетом для Эрика тен Хага является Расмус Хейлунд.
Ожидается, что форвард обойдется для "манкунианцев" в 50 миллионов фунтов, хотя возможно и придется подождать решения о продаже клуба Глейзерами.
Тен Хаг выбирал между Коло Муани и Хейлундом, но сделал выбор в пользу перспективного датчанина. К тому же, трансфер француза может обойтись в значительно большую сумму.
В прошлом сезоне Хейлунд провел за "Аталанту" 42 поединка, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего форварда в 45 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Днепр-1 только разгромно побеждает, Полесье играет с румынами. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Официально. Беседин нашел новый клуб после ухода из Динамо
- Экс-форвард Динамо отказался возвращаться в РФ: известно, куда перешел игрок
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО