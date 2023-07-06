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Хейлунд – приоритетный кандидат на подписание в атаку для тен Хага

Англия
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Хейлунд – приоритетный кандидат на подписание в атаку для тен Хага

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

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"Манчестер Юнайтед" продолжает искать нападающего на трансферном рынке. На данный момент приоритетом для Эрика тен Хага является Расмус Хейлунд.

Ожидается, что форвард обойдется для "манкунианцев" в 50 миллионов фунтов, хотя возможно и придется подождать решения о продаже клуба Глейзерами.

Тен Хаг выбирал между Коло Муани и Хейлундом, но сделал выбор в пользу перспективного датчанина. К тому же, трансфер француза может обойтись в значительно большую сумму.

В прошлом сезоне Хейлунд провел за "Аталанту" 42 поединка, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего форварда в 45 миллионов евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Рандаль Коло Муани Расмус Хейлунд
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Источник:
telegraph.co.uk

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