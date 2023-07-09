Экс-голкипер Манчестер Сити и Челси стал ассистентом тренера Лестера

Бывший голкипер "Челси" и "Манчестер Сити" Вильфредо Кабальеро стал ассистентом главного тренера "Лестера".

41-летний аргентинец официально не объявлял о завершении карьеры игрока. Его последним клубом был "Саутгэмптон", который он покинул в декабре 2021 года. Ранее Кабальеро играл за "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Малагу", "Эльче" и "Боку Хуниорс".

В июне "Лестер" объявил о назначении экс-асистента Хосепа Гвардиола Энцо Марески новым главным тренером команды. "Лисицы" вылетели из АПЛ по итогам сезона-2022/23.