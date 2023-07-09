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Экс-голкипер Манчестер Сити и Челси стал ассистентом тренера Лестера

Англия
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Его последним клубом был "Саутгемптон"

Экс-голкипер Манчестер Сити и Челси стал ассистентом тренера Лестера

Photo by Matt Watson

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Бывший голкипер "Челси" и "Манчестер Сити" Вильфредо Кабальеро стал ассистентом главного тренера "Лестера".

41-летний аргентинец официально не объявлял о завершении карьеры игрока. Его последним клубом был "Саутгэмптон", который он покинул в декабре 2021 года. Ранее Кабальеро играл за "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Малагу", "Эльче" и "Боку Хуниорс".

В июне "Лестер" объявил о назначении экс-асистента Хосепа Гвардиола Энцо Марески новым главным тренером команды. "Лисицы" вылетели из АПЛ по итогам сезона-2022/23.

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В статье: Манчестер Сити Вилли Кабальеро Лестер Сити
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Источник:
Сайт ФК "Лестер"

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