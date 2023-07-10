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Бесконечная карьера Эшли Янга: англичанин может присоединиться к Эвертону
Ожидается краткосрочная сделка
"Эвертон" может подписать 38-летнего Эшли Янга. "Ириски" хотят заключить короткосрочный контракт.
Игрок пройдет медосмотр в ближайшие 24 часаОн уже согласился на условия "бирмингемцев".
Два прошлых сезона Янг провел в "Астон Вилле". За это время англичанин сыграл 57 поединков, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.
Ashley Young is set to join Everton on a short term deal, here we go! Medical has been booked in the next 24h. ???????? #EFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2023
Young accepted conditions of the deal and joins as free agent. pic.twitter.com/TUhrJAo7OS
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