Бесконечная карьера Эшли Янга: англичанин может присоединиться к Эвертону

"Эвертон" может подписать 38-летнего Эшли Янга. "Ириски" хотят заключить короткосрочный контракт.

Игрок пройдет медосмотр в ближайшие 24 часаОн уже согласился на условия "бирмингемцев".

Два прошлых сезона Янг провел в "Астон Вилле". За это время англичанин сыграл 57 поединков, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

Ashley Young is set to join Everton on a short term deal, here we go! Medical has been booked in the next 24h. ???????? #EFC



Young accepted conditions of the deal and joins as free agent. pic.twitter.com/TUhrJAo7OS