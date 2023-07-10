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Бесконечная карьера Эшли Янга: англичанин может присоединиться к Эвертону

Англия
(1 голосов)

Ожидается краткосрочная сделка

Бесконечная карьера Эшли Янга: англичанин может присоединиться к Эвертону

Новина українською

"Эвертон" может подписать 38-летнего Эшли Янга. "Ириски" хотят заключить короткосрочный контракт.

Игрок пройдет медосмотр в ближайшие 24 часаОн уже согласился на условия "бирмингемцев".

Два прошлых сезона Янг провел в "Астон Вилле". За это время англичанин сыграл 57 поединков, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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В статье: Эшли Янг Эвертон (Ливерпуль)
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