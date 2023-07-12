Официально: Астон Вилла подписала Пау Торреса

Официальный сайт "Астон Виллы" объявил о подписании центрбека "Вильярреала" Пау Торреса.

В СМИ была информация, что английский клуб заплатит за 26-летнего испанца 32,5 млн. евро и 5 млн. в качестве бонусов. В свою очередь Торрес подписал с "Виллой" личный долгосрочный контракт.

Пау уже работал с главным тренером "львов" Унаи Эмери. Вместе они в "Вильярреале" выиграли Лигу Европы в 2021 году.

В настоящее время "Астон Вилла" работает над оформлением визы для игрока.

В прошлом сезоне Торрес провел 39 поединков и забил 1 гол.