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Официально: Астон Вилла подписала Пау Торреса
Испанец снова будет играть под руководством Эмери
avfc.co.uk
Официальный сайт "Астон Виллы" объявил о подписании центрбека "Вильярреала" Пау Торреса.
В СМИ была информация, что английский клуб заплатит за 26-летнего испанца 32,5 млн. евро и 5 млн. в качестве бонусов. В свою очередь Торрес подписал с "Виллой" личный долгосрочный контракт.
Пау уже работал с главным тренером "львов" Унаи Эмери. Вместе они в "Вильярреале" выиграли Лигу Европы в 2021 году.
В настоящее время "Астон Вилла" работает над оформлением визы для игрока.
В прошлом сезоне Торрес провел 39 поединков и забил 1 гол.
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