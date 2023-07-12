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Официально: Астон Вилла подписала Пау Торреса

Англия
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Испанец снова будет играть под руководством Эмери

Официально: Астон Вилла подписала Пау Торреса

avfc.co.uk

Новина українською

Официальный сайт "Астон Виллы" объявил о подписании центрбека "Вильярреала" Пау Торреса.

В СМИ была информация, что английский клуб заплатит за 26-летнего испанца 32,5 млн. евро и 5 млн. в качестве бонусов. В свою очередь Торрес подписал с "Виллой" личный долгосрочный контракт.

Пау уже работал с главным тренером "львов" Унаи Эмери. Вместе они в "Вильярреале" выиграли Лигу Европы в 2021 году.

В настоящее время "Астон Вилла" работает над оформлением визы для игрока.

В прошлом сезоне Торрес провел 39 поединков и забил 1 гол.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Вильярреал Пау Торрес
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Источник:
avfc.co.uk

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