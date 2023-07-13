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Конкурент для Миколенко. Эвертон оформил первый летний трансфер
Защитник подписал годичный контракт с клубом
Фото: evertonfc.com
"Эвертон" объявил о подписании защитника Эшли Янга.
38-летний футболист заключил однолетнее соглашение - до лета 2024 года. Янг перешел в стан "ирисок" на правах свободного агента. Предыдущим его клубом была "Астон Вилла", которую он покинул по завершении кампании-2022/23.
В минувшем сезоне англичанин провел 32 матча во всех турнирах и отметился 1 забитым голом. Эшли также известен по выступлениям за "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Уотфорд". Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.
К слову, в составе "Эвертона" играет украинский защитник Виталий Миколенко. Ранее сообщалось, что украинец не отправился на сборы вместе с командой из-за небольшой травмы.
Также добавим, что Эшли Янг стал первым подписание ливерпульского клуба в летнее трансферное окно.
Welcome, @youngy18! ✍️???? pic.twitter.com/7oUj3KEc6S— Everton (@Everton) July 13, 2023
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