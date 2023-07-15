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Быстро нашел новый клуб. Рэмси - игрок Кардиффа
Не долго был свободным агентом
Фото: twitter.com
Недавно "Ницца"
Рэмси подписал контракт с клубом на два года.
Вернувшись в столицу, Аарон сказал:
"Это невероятно, наконец-то вернуться сюда. Я всегда думал, что однажды я вернусь. Сейчас настало идеальное время для этого."
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