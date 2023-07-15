Быстро нашел новый клуб. Рэмси - игрок Кардиффа

Недавно "Ницца" объявила о досрочном расторжении контракта с Аароном Рэмси по взаимному согласию. Игрок был в статусе свободного агента недолго. "Кардифф" объявил о подписании валлийского полузащитника, который уже в третий раз возвращается в клуб. 32-летний футболист начинал карьеру за "лазурных птиц", а также играл здесь во время аренды из "Арсенала".

Рэмси подписал контракт с клубом на два года.

Вернувшись в столицу, Аарон сказал: