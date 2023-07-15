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Быстро нашел новый клуб. Рэмси - игрок Кардиффа

Англия
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Не долго был свободным агентом

Быстро нашел новый клуб. Рэмси - игрок Кардиффа

Фото: twitter.com

Новина українською

Недавно "Ницца" объявила о досрочном расторжении контракта с Аароном Рэмси по взаимному согласию. Игрок был в статусе свободного агента недолго. "Кардифф" объявил о подписании валлийского полузащитника, который уже в третий раз возвращается в клуб. 32-летний футболист начинал карьеру за "лазурных птиц", а также играл здесь во время аренды из "Арсенала".

Рэмси подписал контракт с клубом на два года.

Вернувшись в столицу, Аарон сказал:

"Это невероятно, наконец-то вернуться сюда. Я всегда думал, что однажды я вернусь. Сейчас настало идеальное время для этого."

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В статье: Аарон Рэмси Ницца Кардифф Сити
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Источник:
cardiffcityfc.co.uk

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