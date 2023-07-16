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Лукаку не хочет ехать с Челси на турне в США: планирует покинуть клуб

Англия
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Руководство не против

Лукаку не хочет ехать с Челси на турне в США: планирует покинуть клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку отказался ехать с командой на предсезонное турне по США. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Бельгиец вернется в начале следующей недели в Англию для тренировок с "аристократами". Однако главный тренер команды Маурисио Почеттино на 100% согласен с решением руководства продать футболиста.

Клуб хочет выручить за трансфер игрока 40 миллионов евро. На данный момент известно, что “Интер” вышел из переговоров, а решение “Ювентуса” зависит от того, перейдет ли Душан Влахович в ПСЖ. Параллельно в Лукаку есть предложение и из Саудовской Аравии – там ждут и надеются, что Ромелу согласится.

Текущий контракт 30-летнего нападающего с "Челси" действует до конца июня 2026-го.

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В статье: Ромелу Лукаку Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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