Трансфер Онана в Манчестер Юнайтед завершен на 99,9%

Трансфер голкипера "Интера" Андре Онана завершен на 99,9%. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Стороны готовят окончательную проверку условий оплаты. После завершения этого процесса вратарь отправится в Манчестер.

Главный тренер "манкунианцев" Эрик тен Хаг лично позвонил камерунцу за последние 48 часов. Нидерландец заверил Онана, что проблем с трансфером нет – это всего лишь вопрос времени.

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Напомним, что "Интер" уже попрощался с еще одним голкипером – Самиром Хандановичем. На замену словаку и Онана "нерадзури" рассматривают возможность приобрести вратаря "Баварии" Янна Зоммера и голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина. В настоящее время ведутся переговоры между клубами.