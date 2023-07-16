Магуайр больше не будет капитаном Манчестер Юнайтед

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр сообщил, что в следующем сезоне не будет капитаном "красных дьяволов".

"После сегодняшнего разговора с тренером (прим. – Эриком тен Хагом) он сообщил мне, что меняет капитана. Он объяснил мне свои причины, и хотя я лично очень разочарован, я буду продолжать отдавать все, что могу, одевая эту футболку.

Поэтому я хотел сказать огромное спасибо болельщикам "Манчестер Юнайтед" за их блестящую поддержку, пока я носил повязку.

С того дня, как я занял эту роль, три с половиной года назад, для меня было огромной привилегией быть капитаном "Манчестер Юнайтед". Это был один из самых больших моментов в моей карьере. Это одна из самых больших наград в клубном футболе. Я сделал все, что мог, чтобы помочь "Юнайтед" добиться успеха — на поле и вне его.

Я всегда буду благодарен Оле Гуннару Сульшеру за то, что он первым возложил на меня ответственность, и я желаю успеха тому, кто сейчас возьмет ее на себя. Он будет иметь мою полную поддержку", - поделился англичанин.