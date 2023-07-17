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МЮ отпустит талантливого воспитанника сразу после подписания голкипера Интера – Романо

Англия
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Манкунианцы ведут еще одного вратаря

МЮ отпустит талантливого воспитанника сразу после подписания голкипера Интера – Романо

Фото: twitter.com/ManUtd

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На этой неделе боссы "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест" вновь выйдут на связь для обсуждения следующего этапа карьеры английского голкипера Дина Хендерсона, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Прошлый сезон воспитанник "МЮ" провел на правах аренды именно в "Ноттингеме".

Часть плана "Манчестер Юнайтед" заключается в том, чтобы позволить Хендерсону уйти, как только вратарь миланского "Интера" Андре Онана станет игроком "красных дьяволов".

По информации Романо, вратарь японского клуба "Урава Рэдс" Сион Судзуки – один из главных вариантов на позицию резервного голкипера "Манчестер Юнайтед". В данный момент англичане работают и над этой сделкой.

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В статье: Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед Андре Онана Дин Хендерсон Фабрицио Романо
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Источник:
twitter.com/FabrizioRomano

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