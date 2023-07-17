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МЮ отпустит талантливого воспитанника сразу после подписания голкипера Интера – Романо
Манкунианцы ведут еще одного вратаря
Фото: twitter.com/ManUtd
На этой неделе боссы "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест" вновь выйдут на связь для обсуждения следующего этапа карьеры английского голкипера Дина Хендерсона, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Прошлый сезон воспитанник "МЮ" провел на правах аренды именно в "Ноттингеме".
Часть плана "Манчестер Юнайтед" заключается в том, чтобы позволить Хендерсону уйти, как только вратарь миланского "Интера" Андре Онана станет игроком "красных дьяволов".
По информации Романо, вратарь японского клуба "Урава Рэдс" Сион Судзуки – один из главных вариантов на позицию резервного голкипера "Манчестер Юнайтед". В данный момент англичане работают и над этой сделкой.
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