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В Баварии заявили, что Кейн уже принял решение по поводу своего будущего – менеджер Тоттенхэма отреагировал

Англия
(1 голосов)

Харри действительно ничего не беспокоит?

В Баварии заявили, что Кейн уже принял решение по поводу своего будущего – менеджер Тоттенхэма отреагировал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый тренер лондонского "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу отреагировал на заявления руководства "Баварии" в контексте возможного переезда форварда Харри Кейна из Лондона в Мюнхен.

"Я хорошо пообщался с Харри Кейном. Заявления "Баварии"? Его ничего не беспокоит, и на меня это никак не влияет. Он здесь, и пока он здесь, Харри полностью привержен тому, что мы делаем", – отметил Постекоглу.

Ранее почетный президент "Баварии" Ули Хенесс заявил следующее:

"Харри Кейн очень четко дал понять, что его решение принято. Если он сдержит свое слово, то мы подпишем его. "Тоттенхэму" придется уступить, мы должны получить от Леви запрашиваемую цену. Румменигге регулярно разговаривает с ним. Что нам действительно понравилось в Харри Кейне, так это его агенты, его отец, брат... они очень приятные люди. Пока что лагерь Кейна всегда придерживался своих обещаний. Если так будет и дальше, то все будет окей. Он хочет играть в еврокубках. В следующем сезоне "Тоттенхэма" там не будет, там будем мы. У него есть еще один шанс присоединиться к лучшему европейскому клубу".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ули Хенесс Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Харри Кейн Ангелос Постекоглу
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Источник:
twitter.com/FabrizioRomano

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