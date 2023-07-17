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Арсенал хочет получить за Балогуна 50 миллионов фунтов

Англия
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Нападающий сборной США провел сезон в аренде в "Реймсе"

Арсенал хочет получить за Балогуна 50 миллионов фунтов

Фото: Ligue 1 Uber Eats

Новина українською

"Арсенал" определился с суммой, которую хочет получить за своего воспитанника Фоларина Балогуна, сообщает The Athletic. "Гуннеры" готовы расстаться с форвардом за 50 миллионов фунтов.

Нападающим интересуется "Интер" и нерадзурри направят предложение "Арсеналу" в размере 35 миллионов фунтов. Вероятно, "гуннеры" будут готовы к торгам.

Балогун – замена Лукаку для "Интера", от трансфера которого в клубе отказались, когда бельгиец провел переговоры с "Ювентусом".

Прошлый сезон Балогун провел в аренде за "Реймс", проведя 39 матчей, забив 22 гола и отдав 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего форварда в 30 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Фоларин Балогун
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Источник:
theathletic.com

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