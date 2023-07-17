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Арсенал хочет получить за Балогуна 50 миллионов фунтов
Нападающий сборной США провел сезон в аренде в "Реймсе"
Фото: Ligue 1 Uber Eats
"Арсенал" определился с суммой, которую хочет получить за своего воспитанника Фоларина Балогуна, сообщает The Athletic. "Гуннеры" готовы расстаться с форвардом за 50 миллионов фунтов.
Нападающим интересуется "Интер" и нерадзурри направят предложение "Арсеналу" в размере 35 миллионов фунтов. Вероятно, "гуннеры" будут готовы к торгам.
Балогун – замена Лукаку для "Интера", от трансфера которого в клубе отказались, когда бельгиец провел переговоры с "Ювентусом".
Прошлый сезон Балогун провел в аренде за "Реймс", проведя 39 матчей, забив 22 гола и отдав 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего форварда в 30 миллионов евро.
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