"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании краткосрочного контракта с 35-летним защитником Джонни Эвансом. Он сыграет за клуб в товарищеских матчах в Эдинбурге и Сан-Диего.

Эванс тренировался с составом "МЮ" с момента как ушел из "Лестера" в качестве свободного агента этим летом. Его раб 1ота понравилсась главному тренеру Эрику тен Хагу и тренерскому штабу, поэтому было решено подписать с ним контракт, чтобы он сыграл в товарищеских матчах.

Такое подписание может иметь место из-за травм защитников Тирелла Мусиалы и Риса Беннетта, которые не смогут принять участие в поединке с "Лионом" в США.

Джонни Эванс выступал за "МЮ" с 1998-го по 2015-й и стал обладателем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, трех чемпионств в Премьер-лиге, а также двух трофеев Кубка лиги.

