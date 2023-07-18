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МЮ подписал 35-летнего воспитанника на время предсезонки

Англия
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Впечатлил тен Хага

МЮ подписал 35-летнего воспитанника на время предсезонки

Фото: twitter.com/ManUtd

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"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании краткосрочного контракта с 35-летним защитником Джонни Эвансом. Он сыграет за клуб в товарищеских матчах в Эдинбурге и Сан-Диего.

Эванс тренировался с составом "МЮ" с момента как ушел из "Лестера" в качестве свободного агента этим летом. Его раб 1ота понравилсась главному тренеру Эрику тен Хагу и тренерскому штабу, поэтому было решено подписать с ним контракт, чтобы он сыграл в товарищеских матчах.

Такое подписание может иметь место из-за травм защитников Тирелла Мусиалы и Риса Беннетта, которые не смогут принять участие в поединке с "Лионом" в США.

Джонни Эванс выступал за "МЮ" с 1998-го по 2015-й и стал обладателем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, трех чемпионств в Премьер-лиге, а также двух трофеев Кубка лиги.

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В статье: Джонни Эванс Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd.com

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