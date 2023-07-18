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МЮ подписал 35-летнего воспитанника на время предсезонки
Впечатлил тен Хага
Фото: twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании краткосрочного контракта с 35-летним защитником Джонни Эвансом. Он сыграет за клуб в товарищеских матчах в Эдинбурге и Сан-Диего.
Эванс тренировался с составом "МЮ" с момента как ушел из "Лестера" в качестве свободного агента этим летом. Его раб 1ота понравилсась главному тренеру Эрику тен Хагу и тренерскому штабу, поэтому было решено подписать с ним контракт, чтобы он сыграл в товарищеских матчах.
Такое подписание может иметь место из-за травм защитников Тирелла Мусиалы и Риса Беннетта, которые не смогут принять участие в поединке с "Лионом" в США.
Джонни Эванс выступал за "МЮ" с 1998-го по 2015-й и стал обладателем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, трех чемпионств в Премьер-лиге, а также двух трофеев Кубка лиги.
ℹ️ Erik has named a 24-man travelling squad for tomorrow's clash with Lyon, including Jonny Evans, who has signed a short-term deal.#MUFC— Manchester United (@ManUtd) July 18, 2023
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