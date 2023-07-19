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Гвардиол перейдет в Манчестер Сити, клубы согласовали трансфер защитника Лейпцига
Инсайд от Романо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Йошко Гвардиол перейдет в "Манчестер Сити" из "РБ Лейпциг". Клубы договорились о контракте защитника.
Сообщается, что условия личного контракта были согласованы ещё месяц назад. Теперь именно клубы пришли к договоренности.
21-летний хорват прошел первую часть медосмотра и сделку полностью оформят в ближайшее время.
Считается, что переход защитника может обойтись в сумму около 100 миллионов евро.
В минувшем сезоне Гвардиол првоел за "РБ" 41 матч и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 75 миллионов евро.
EXCLUSIVE: Joško Gvardiol to Man City, here we go! Agreement reached on the fee between City and Leipzig ????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023
???? Understand Gvardiol has completed the first part of medical tests today — deal on the verge of being signed.
Gvardiol agreed personal terms one month ago with City. pic.twitter.com/njylKAxYAU
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