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Гвардиол перейдет в Манчестер Сити, клубы согласовали трансфер защитника Лейпцига

Англия
(1 голосов)

Инсайд от Романо

Гвардиол перейдет в Манчестер Сити, клубы согласовали трансфер защитника Лейпцига

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Йошко Гвардиол перейдет в "Манчестер Сити" из "РБ Лейпциг". Клубы договорились о контракте защитника.

Сообщается, что условия личного контракта были согласованы ещё месяц назад. Теперь именно клубы пришли к договоренности.

21-летний хорват прошел первую часть медосмотра и сделку полностью оформят в ближайшее время.

Считается, что переход защитника может обойтись в сумму около 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гвардиол првоел за "РБ" 41 матч и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 75 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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