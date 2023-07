Гвардиол перейдет в Манчестер Сити, клубы согласовали трансфер защитника Лейпцига

Йошко Гвардиол перейдет в "Манчестер Сити" из "РБ Лейпциг". Клубы договорились о контракте защитника.

Сообщается, что условия личного контракта были согласованы ещё месяц назад. Теперь именно клубы пришли к договоренности.

21-летний хорват прошел первую часть медосмотра и сделку полностью оформят в ближайшее время.

Считается, что переход защитника может обойтись в сумму около 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гвардиол првоел за "РБ" 41 матч и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 75 миллионов евро.

