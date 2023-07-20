Присоединится к Джеррарду в Саудовской Аравии. Ливерпуль окончательно согласовал продажу своего капитана

Английский "Ливерпуль" и саудовский "Аль-Иттифак" достигли принципиального соглашения по сумме трансфера за капитана "мерсисайдцев" Джордана Хендерсона. Об этом сообщал Фабрицио Романо.

На прошлой неделе полузащитник уже согласовал с новым клубом контракт на три года. Теперь ожидается проверка документов, подписание соглашения и окончательный переезд Хендерсона в Саудовскую Аравию.

Вчера "Ливерпуль" играл первый товарищеский матч в текущее межсезонье против немецкого "Карлсруэ". Хендерсон пропустил этот поединок из-за переговоров с "Аль-Иттифаком".

Ожидается, что сумма трансфера составит ориентировочно 20 миллионов евро.

Джордан выступает за "Ливерпуль" с 2011 года. Тогда он перешел из "Саутгемптона" за 18 млн евро. В общей сложности Гендерсон провел в футболке "мерсисайдцев" 492 матча - это 13-й показатель в истории "Ливерпуля". Также он завоевал с клубом почти все возможные официальные трофеи – всего восемь титулов.

Хендерсон будет играть в “Аль-Иттифаке” под руководством своего бывшего одноклубника Стивена Джеррарда.