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История Непобежденных. Каким был последний чемпионский сезон Арсенала. ВИДЕО

Англия
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Легендарная история

История Непобежденных. Каким был последний чемпионский сезон Арсенала. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

На стыке тысячелетий "Арсенал" считался одним из двух грандов английского футбола. Только "Манчестер Юнайтед" мог бросить вызов "канонирам". Но в период своего расцвета подопечные Арсена Венгера совершили почти невозможное: прошли весь чемпионат Англии без поражений. По иронии судьбы, в том сезоне "Арсенал" завоевал свой последний до сих пор чемпионский титул. Незадолго до старта английской Премьер-лиги 2023/24 мы вспоминаем золотое поколение Венгера, которое ковало тот результат.

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В статье: Арсен Венгер Арсенал (Лондон)
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