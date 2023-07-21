История Непобежденных. Каким был последний чемпионский сезон Арсенала. ВИДЕО

На стыке тысячелетий "Арсенал" считался одним из двух грандов английского футбола. Только "Манчестер Юнайтед" мог бросить вызов "канонирам". Но в период своего расцвета подопечные Арсена Венгера совершили почти невозможное: прошли весь чемпионат Англии без поражений. По иронии судьбы, в том сезоне "Арсенал" завоевал свой последний до сих пор чемпионский титул. Незадолго до старта английской Премьер-лиги 2023/24 мы вспоминаем золотое поколение Венгера, которое ковало тот результат.