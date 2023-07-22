Гвардиола - о трансферах: Думаю, что произойдет многое

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на вопрос, как будет выглядеть состав команды после завершения летнего трансферного окна.

"Я думаю, что произойдет многое. Я не могу ответить. Я хочу лучшего для своих игроков.

Я говорил с Кайлом, и все было хорошо. Мы увидим, что произойдет", – сказал тренер.