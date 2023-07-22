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Гвардиола - о трансферах: Думаю, что произойдет многое

Англия
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Тренер интригует своими заявлениями

Гвардиола - о трансферах: Думаю, что произойдет многое

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на вопрос, как будет выглядеть состав команды после завершения летнего трансферного окна.

"Я думаю, что произойдет многое. Я не могу ответить. Я хочу лучшего для своих игроков.

Я говорил с Кайлом, и все было хорошо. Мы увидим, что произойдет", – сказал тренер.

Ранее сообщалось, что правый защитник "горожан" Кайл Уокер может перейти в мюнхенскую "Баварию".

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В статье: Кайл Уокер Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Daily Mail

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