Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола - о трансферах: Думаю, что произойдет многое
Тренер интригует своими заявлениями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на вопрос, как будет выглядеть состав команды после завершения летнего трансферного окна.
"Я думаю, что произойдет многое. Я не могу ответить. Я хочу лучшего для своих игроков.
Я говорил с Кайлом, и все было хорошо. Мы увидим, что произойдет", – сказал тренер.
Ранее сообщалось, что правый защитник "горожан" Кайл Уокер
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Daily Mail
Популярное сейчас
- Первый квалификационный раунд – первая остановка. Одна страна уже прекратила борьбу в еврокубках 2023/24
- Динамо, но не киевское. Известный новый клуб Богдана Михайличенко
- Силы обороны уничтожили еще более шести сотен оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- Арсенал в товарищеском матче разгромил 5:0 сборную всех звезд МЛС. Зинченко не попал в заявку
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн