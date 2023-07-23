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Харви Барнс присоединился к Ньюкаслу

Англия
(1 голосов)

Лестер получил 44 миллиона за трансфер

Харви Барнс присоединился к Ньюкаслу

nufc.co.uk

Новина українською

Бывший игрок "Лестера" Харви Барнс присоединился к "Ньюкаслу", об этом официально сообщили пресс-службы клуба. Контракт с игроком рассчитан до 2028 года. По данным transfermarkt "Лестер" получил за полузащитника 44 млн евро, при оцениваемой стоимости в 35.

25-летний футболист является воспитанником академии "лис". Барнс провел 187 матчей за клуб с момента своего дебюта в 2016 году. За это время он забил 45 голов.

После присоединения к клубу игрок дал интервью:

"Я очень рад. Это удивительный клуб, и для меня это отличная возможность приехать и стать частью успешной команды, которая делает захватывающие вещи. Я просто в восторге от того, что я здесь.

Я думаю, что попасть в такую команду - это мечта любого нападающего. Высокий темп игры у команды, это физически сложно, но вы можете видеть результаты в виде моментов и забитых мячей. Я думаю, что я, безусловно, подхожу для этого стиля".

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В статье: Ньюкасл Лестер Сити Харви Барнс
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Источник:
nufc.co.uk

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