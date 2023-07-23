Бывший игрок "Лестера" Харви Барнс присоединился к "Ньюкаслу", об этом официально сообщили пресс-службы клуба. Контракт с игроком рассчитан до 2028 года. По данным transfermarkt "Лестер" получил за полузащитника 44 млн евро, при оцениваемой стоимости в 35.

25-летний футболист является воспитанником академии "лис". Барнс провел 187 матчей за клуб с момента своего дебюта в 2016 году. За это время он забил 45 голов.

После присоединения к клубу игрок дал интервью: