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Харви Барнс присоединился к Ньюкаслу
Лестер получил 44 миллиона за трансфер
nufc.co.uk
Бывший игрок "Лестера" Харви Барнс присоединился к "Ньюкаслу", об этом официально сообщили пресс-службы клуба. Контракт с игроком рассчитан до 2028 года. По данным transfermarkt "Лестер" получил за полузащитника 44 млн евро, при оцениваемой стоимости в 35.
25-летний футболист является воспитанником академии "лис". Барнс провел 187 матчей за клуб с момента своего дебюта в 2016 году. За это время он забил 45 голов.
После присоединения к клубу игрок дал интервью:
"Я очень рад. Это удивительный клуб, и для меня это отличная возможность приехать и стать частью успешной команды, которая делает захватывающие вещи. Я просто в восторге от того, что я здесь.
Я думаю, что попасть в такую команду - это мечта любого нападающего. Высокий темп игры у команды, это физически сложно, но вы можете видеть результаты в виде моментов и забитых мячей. Я думаю, что я, безусловно, подхожу для этого стиля".
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