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Переход Фабиньо в Саудовскую Аравию может сорваться из-за его домашних питомцев
"Опасных и агрессивных собак"
В последнее время СМИ активно связывают хавбека "Ливерпуля" Фабиньо с переходом в саудовский "Аль-Иттихад".
Однако сегодня появилась информация об очень неочевидной причине, по которой трансфер бразильца на Ближний Восток может сорваться.
Как сообщает британский портал Express, речь идет о домашних любимцах 29-летнего полузащитника. А именно о двух собаках породы французский бульдог.
Пока неизвестно, будет ли у собак разрешение въехать вместе с футболистом в новую страну. Так как в Саудовской Аравии действует запрет на "опасных и агрессивных собак", в частности на ротвейлеров и питбулей.
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