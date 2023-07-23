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Переход Фабиньо в Саудовскую Аравию может сорваться из-за его домашних питомцев

Англия
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"Опасных и агрессивных собак"

Переход Фабиньо в Саудовскую Аравию может сорваться из-за его домашних питомцев

Новина українською

В последнее время СМИ активно связывают хавбека "Ливерпуля" Фабиньо с переходом в саудовский "Аль-Иттихад".

Однако сегодня появилась информация об очень неочевидной причине, по которой трансфер бразильца на Ближний Восток может сорваться.

Как сообщает британский портал Express, речь идет о домашних любимцах 29-летнего полузащитника. А именно о двух собаках породы французский бульдог.

Пока неизвестно, будет ли у собак разрешение въехать вместе с футболистом в новую страну. Так как в Саудовской Аравии действует запрет на "опасных и агрессивных собак", в частности на ротвейлеров и питбулей.

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В статье: Ливерпуль Фабиньо Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
Express

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