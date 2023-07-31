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Челси готовит обмен Лукаку на Влаховича из Ювентуса

Англия
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Скорее всего с доплатой

Челси готовит обмен Лукаку на Влаховича из Ювентуса

Фото: twitter.com

Новина українською

"Челси" хочет обменять Ромелу Лукаку на Душана Влаховича, сообщает Джанлука Ди Марцио. Клубы пока не пришли к тому, какой размер денежной компенсации должен быть выплачен поверх обмена.

Скорее всего, обсуждается сколько "Челси" должен будет доплатить "Юве" помимо самого обмена на Лукаку. Трансферные стоимости нападающих отличаются на 30 миллионов евро не в пользу бельгийца.

Нападающие провели примерно одиннаковые сезоны статистически, если не учитывать травмы Лукаку вначале и середине кампании в Италии.

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В статье: Ювентус (Турин) Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Душан Влахович
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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