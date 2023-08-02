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Официально: Лукас Моура перешел в бразильский Сан-Паоло
Вернулся туда, откуда начинал
Getty Images / Global Images Ukraine
"Сан-Паулу" объявил о трансфере Лукаса Моуры. Нападающий выступал за "Тоттенхэм" с 2018-го.
Бразилец присоединился к клубу, воспитанником котороготон является, на правах свободного агента. У 30-летнего бразильца истек контракт с "Тоттенхэмом".
В последние сезоны Моура уже не показывал той игры, за которую его купили в "Тоттенхэм" летом 2018-го. Тогда "шпоры" заплатили около 30 миллионов евро за нападающего "ПСЖ".
В прошлом сезоне Моура провел за "Тоттенхэм" 23 матча и отличился 4-мя голами.
Já está acostumado a vestir esse uniforme, né, @LucasMoura7? ????#RespondeAoCoração ❤️????????#VamosSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/ifTsnZmCXU— São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 2, 2023
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