Официально: Лукас Моура перешел в бразильский Сан-Паоло

"Сан-Паулу" объявил о трансфере Лукаса Моуры. Нападающий выступал за "Тоттенхэм" с 2018-го.

Бразилец присоединился к клубу, воспитанником котороготон является, на правах свободного агента. У 30-летнего бразильца истек контракт с "Тоттенхэмом".

В последние сезоны Моура уже не показывал той игры, за которую его купили в "Тоттенхэм" летом 2018-го. Тогда "шпоры" заплатили около 30 миллионов евро за нападающего "ПСЖ".

В прошлом сезоне Моура провел за "Тоттенхэм" 23 матча и отличился 4-мя голами.