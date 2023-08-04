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Официально: Челси приобрел центрбека Монако
АПЛ познакомится с Акселем Дисаси
CFС
"Челси" сообщил о подписании шестилетнего контракта с французским центральным защитником Акселем Дисаси. Сумма трансфера по оценкам СМИ составляет 45 миллионов евро.
Дисаси провел 130 матчей в Лиге 1, также в его активе 4 матча за сборную, Аксель ездил с "триколор" в Катар на чемпионат мира. В прошлом сезоне в чемпионате Франции центрбек не пропустил ни одной игровой минуты в футболке "Монако" в рамках французской лиги.
Ранее защитник выступал за ФК "Париж" и "Реймс", с "красно-белыми" Дисаси стал чемпионом французской Лиги 2 (2017/18).
Blue is the colour, welcome Axel Disasi! ???? pic.twitter.com/7b15qiAtGJ— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2023
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