Официально: Челси приобрел центрбека Монако

"Челси" сообщил о подписании шестилетнего контракта с французским центральным защитником Акселем Дисаси. Сумма трансфера по оценкам СМИ составляет 45 миллионов евро.

Дисаси провел 130 матчей в Лиге 1, также в его активе 4 матча за сборную, Аксель ездил с "триколор" в Катар на чемпионат мира. В прошлом сезоне в чемпионате Франции центрбек не пропустил ни одной игровой минуты в футболке "Монако" в рамках французской лиги.

Ранее защитник выступал за ФК "Париж" и "Реймс", с "красно-белыми" Дисаси стал чемпионом французской Лиги 2 (2017/18).

Blue is the colour, welcome Axel Disasi! ???? pic.twitter.com/7b15qiAtGJ