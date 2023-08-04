Венгер о собственной статуе: Странно, когда ты не двигаешься. Мой вклад был в том, чтобы сделать этот клуб одним из лучших в мире

Легендарный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пришел посмотреть на собственную статую у Эмирейтс. Он оставил комментарий для клубного медиа.

Сейчас Венгер работает в ФИФА руководителем отдела по глобальному развитию футбола.

"Выглядит немного странно, когда ты не двигаешься! Но это эмоциональный момент, потому что это большая честь, и в целом я всегда хотел быть частью этого клуба, и я чувствую, что я часть этого клуба навсегда. Так что я счастлив, потому что я там, где я хочу быть.

Меня всегда воодушевляла работа над чем-то, что больше, чем я сам. Чувствую, что мой вклад состоял в том, чтобы сделать этот клуб таким, каким он заслуживает быть: одним из крупнейших в мире.

Когда я приезжаю сюда сейчас, я вижу стадион, вижу, что моя работа того стоила, потому что я чувствую, что этот стадион заставил меня страдать, я счастлив стоять в тени этого стадиона, потому что из-за него у меня хватало бессонных ночей!

Здорово вернуться и увидеть такую ​​фантастическую атмосферу, когда наши болельщики и команда успешны. Для меня это большое удовлетворение", – сказал Венгер.

Напомним, что Венгер тренировал "Арсенал" с 1996 года по май 2018-го. При нем клуб в 2004-м выиграл АПЛ, не проиграв ни одного матча.