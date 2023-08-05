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Гвардиол подписал контракт с Сити. Объявление трансфера скоро
Хорват прошел медосмотр
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Йошко Гвардиол подписал контракт с "Манчестер Сити". Защитник уже прошел медосмотр у врачей "горожан".
Таким образом, официальное объявление состоится в скором времени.
Ранее сообщалось, что "Сити" заплатит за Гвардиола около 100 миллионов евро. Это сделает его самым дорогим защитником в мире.
В прошлом сезоне Гвардиол провел за "Лейпциг" 41 матч и отдал 3 результативных передачи. Йошко один из самых сильных защитников в Европе, несмотря на свой возарст – 21 год.
Understand Joško Gvardiol just signed the contract as new Manchester City player after medical completed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023
Done and sealed ???????????? #MCFC
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