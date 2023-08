Гвардиол подписал контракт с Сити. Объявление трансфера скоро

Йошко Гвардиол подписал контракт с "Манчестер Сити". Защитник уже прошел медосмотр у врачей "горожан".

Таким образом, официальное объявление состоится в скором времени.

Ранее сообщалось, что "Сити" заплатит за Гвардиола около 100 миллионов евро. Это сделает его самым дорогим защитником в мире.

В прошлом сезоне Гвардиол провел за "Лейпциг" 41 матч и отдал 3 результативных передачи. Йошко один из самых сильных защитников в Европе, несмотря на свой возарст – 21 год.

