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Вест Хэм может пополниться хавбеком Аякса

Англия
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Клубы еще не договорились между собой

Вест Хэм может пополниться хавбеком Аякса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аякса" Эдсон Альварес может стать игроком "Вест Хэма". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

"Вест Хэм" уже согласовал контракт с 25-летним мексиканцем, а теперь должен договориться с амстердамским клубом. В ближайшее время стороны начнут переговоры.

Как известно, в июне этого года "Аякс" требовал за Эдсона Альвареса у дортмундской "Боруссии" 40 млн евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Эдсон Альварес
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Источник:
Fabrizio Romano

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