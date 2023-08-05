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Вест Хэм может пополниться хавбеком Аякса
Клубы еще не договорились между собой
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Аякса" Эдсон Альварес может стать игроком "Вест Хэма". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
"Вест Хэм" уже согласовал контракт с 25-летним мексиканцем, а теперь должен договориться с амстердамским клубом. В ближайшее время стороны начнут переговоры.
Как известно, в июне этого года "Аякс" требовал за Эдсона Альвареса у дортмундской "Боруссии" 40 млн евро.
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Источник:Fabrizio Romano
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