Вест Хэм может пополниться хавбеком Аякса

Полузащитник "Аякса" Эдсон Альварес может стать игроком "Вест Хэма". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

"Вест Хэм" уже согласовал контракт с 25-летним мексиканцем, а теперь должен договориться с амстердамским клубом. В ближайшее время стороны начнут переговоры.

Как известно, в июне этого года "Аякс" требовал за Эдсона Альвареса у дортмундской "Боруссии" 40 млн евро.