Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ проведет расследование на предмет возможных финансовых нарушений со стороны Челси
Расследование финансовой деятельности Челси
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ проведет расследование на предмет возможных финансовых нарушений со стороны руководства "Челси" во время правления Романа Абрамовича.
Новые владельцы "Челси" находятся в постоянном контакте с УЕФА и АПЛ после приобретения клуба в 2022 году и предоставляют всю необходимую информацию.
Если лондонцев признают виновными в нарушении правил, то санкции могут включать штраф или отчисление очков.
В июле УЕФА оштрафовал Челси на 8,6 миллиона фунтов стерлингов за предоставленную неполную финансовую информацию
Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов.
Инвестиции российского миллиардера привели "Челси" к пяти титулам Премьер-лиги, пяти Кубков Англии, трех Кубков лиги, двух Суперкубков Англии, дважды лондонцы побеждали в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, одна победа в Суперкубке УЕФА.
Последним трофеем, который "Челси" выиграл под руководством Абрамовича, стал Клубный чемпионат мира в феврале 2022 года.
Тодд Боули приобрел клуб летом 2022 года, а "Челси" с новым владельцем занял 12-е место в АПЛ.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
- Вингер Манчестер Сити грубо оттолкнул Зинченко перед матчем Суперкубка Англии – украинец отреагировал
- Матч Лиги Чемпионов АЕК - Динамо Загреб перенесен на фоне убийства греческого болельщика
- Мудрик похвастался фото с легендой Челси, который в феврале расхваливал украинца. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
Новости по теме
- 14:59 Зарубежные The Times: Власти Британии запретили использовать средства от продажи Челси за пределами Украины
- 15:38 Зарубежные Уж не хороший русский? Абрамович отказывается передавать Украине обещанные миллиарды
- 11:18 Украинские Bloomberg: Помощь Украине от трехмиллиардной продажи Челси задерживается, названа причина