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АПЛ проведет расследование на предмет возможных финансовых нарушений со стороны Челси

Англия
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Расследование финансовой деятельности Челси

АПЛ проведет расследование на предмет возможных финансовых нарушений со стороны Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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АПЛ проведет расследование на предмет возможных финансовых нарушений со стороны руководства "Челси" во время правления Романа Абрамовича.

Новые владельцы "Челси" находятся в постоянном контакте с УЕФА и АПЛ после приобретения клуба в 2022 году и предоставляют всю необходимую информацию.

Если лондонцев признают виновными в нарушении правил, то санкции могут включать штраф или отчисление очков.

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В июле УЕФА оштрафовал Челси на 8,6 миллиона фунтов стерлингов за предоставленную неполную финансовую информацию

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов.

Инвестиции российского миллиардера привели "Челси" к пяти титулам Премьер-лиги, пяти Кубков Англии, трех Кубков лиги, двух Суперкубков Англии, дважды лондонцы побеждали в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, одна победа в Суперкубке УЕФА.

Последним трофеем, который "Челси" выиграл под руководством Абрамовича, стал Клубный чемпионат мира в феврале 2022 года.

Тодд Боули приобрел клуб летом 2022 года, а "Челси" с новым владельцем занял 12-е место в АПЛ.

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В статье: Роман Абрамович Челси
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Источник:
www.skysports.com

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