АПЛ проведет расследование на предмет возможных финансовых нарушений со стороны Челси

АПЛ проведет расследование на предмет возможных финансовых нарушений со стороны руководства "Челси" во время правления Романа Абрамовича.

Новые владельцы "Челси" находятся в постоянном контакте с УЕФА и АПЛ после приобретения клуба в 2022 году и предоставляют всю необходимую информацию.

Если лондонцев признают виновными в нарушении правил, то санкции могут включать штраф или отчисление очков.

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В июле УЕФА оштрафовал Челси на 8,6 миллиона фунтов стерлингов за предоставленную неполную финансовую информацию

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов.

Инвестиции российского миллиардера привели "Челси" к пяти титулам Премьер-лиги, пяти Кубков Англии, трех Кубков лиги, двух Суперкубков Англии, дважды лондонцы побеждали в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, одна победа в Суперкубке УЕФА.

Последним трофеем, который "Челси" выиграл под руководством Абрамовича, стал Клубный чемпионат мира в феврале 2022 года.

Тодд Боули приобрел клуб летом 2022 года, а "Челси" с новым владельцем занял 12-е место в АПЛ.