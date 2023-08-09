60 млн за двоих. Вест Хэм подписывает Харри Магуайра и Джеймса Уорд-Прауза

“Вест Хэм” договорился о трансферах центрбека “Манчестер Юнайтед” Харри Магуайра и центрхава “Саутгемптона” Джеймса Уорд-Прауза.

30-летний экс-капитан “Манчестер Юнайтед” присоединится к “хаммерс” за 30 млн фунтов. Столько же “Вест Хэм” заплатит и за капитана вылетевшего “Саутгемптона” Джейма Уорд-Прауза, известного своим мастерским исполнением стандартов.

Магуайр и Уорд-Пракз подпишут с “Вест Хэмом” четырехлетние контракты, сообщает The Athletic.

Ранее “Вест Хэм” продал в “Арсенал” Деклана Райса, а в Серию А отправились форвард Джанлука Скамакка (“Аталанта”) и атакующий полузащитник Никола Влашич (“Торино”).