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60 млн за двоих. Вест Хэм подписывает Харри Магуайра и Джеймса Уорд-Прауза

Англия
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60 млн за двоих. Вест Хэм подписывает Харри Магуайра и Джеймса Уорд-Прауза

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Вест Хэм” договорился о трансферах центрбека “Манчестер Юнайтед” Харри Магуайра и центрхава “Саутгемптона” Джеймса Уорд-Прауза.

30-летний экс-капитан “Манчестер Юнайтед” присоединится к “хаммерс” за 30 млн фунтов. Столько же “Вест Хэм” заплатит и за капитана вылетевшего “Саутгемптона” Джейма Уорд-Прауза, известного своим мастерским исполнением стандартов.

Магуайр и Уорд-Пракз подпишут с “Вест Хэмом” четырехлетние контракты, сообщает The Athletic.

Ранее “Вест Хэм” продал в “Арсенал” Деклана Райса, а в Серию А отправились форвард Джанлука Скамакка (“Аталанта”) и атакующий полузащитник Никола Влашич (“Торино”).

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В статье: "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Джеймс Уорд-Проуз Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
The Athletic

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