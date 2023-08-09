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60 млн за двоих. Вест Хэм подписывает Харри Магуайра и Джеймса Уорд-Прауза
Мойес получает первых новичков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Вест Хэм” договорился о трансферах центрбека “Манчестер Юнайтед” Харри Магуайра и центрхава “Саутгемптона” Джеймса Уорд-Прауза.
30-летний экс-капитан “Манчестер Юнайтед” присоединится к “хаммерс” за 30 млн фунтов. Столько же “Вест Хэм” заплатит и за капитана вылетевшего “Саутгемптона” Джейма Уорд-Прауза, известного своим мастерским исполнением стандартов.
Магуайр и Уорд-Пракз подпишут с “Вест Хэмом” четырехлетние контракты, сообщает The Athletic.
Ранее “Вест Хэм” продал в “Арсенал” Деклана Райса, а в Серию А отправились форвард Джанлука Скамакка (“Аталанта”) и атакующий полузащитник Никола Влашич (“Торино”).
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